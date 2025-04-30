НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії: у чому причина

Національний банк України відкликав ліцензії на надання фінансових послуг (факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит) у фінансової компанії ТОВ "Диметра фінанс" .

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалене у зв’язку із виявленням порушення установою законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Також фінансова компанія не подала вчасно звітність, а протягом останніх двох років НБУ за результатами моніторингу застосував до неї два заходи впливу, а саме штрафи в розмірі 51 000,00 грн та 1 700,00 грн.

За даними youcontrol, ТОВ "Диметра фінанс" зареєстровано в Києві, а її уповноваженою особою є Леонід Кірічук, а кінцевим бенефіціаром зазначена Еліна Данаєва.

Нагадаємо, НБУ підготував проєкт змін до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг, який має на меті конкретизувати підходи до виявлення фактів нездійснення діяльності з надання фінансових послуг.