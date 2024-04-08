НБУ оштрафував Укргазбанк на півмільйона гривень

Національний банк у березні застосував до двох банків та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Регулятор оштрафував RwS bank на 21 мільйон, а Укргазбанк на півмільйона гривень.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що заходи впливу застосовані за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.

Так, RwS bank отримав штраф у розмірі 21 млн грн за неналежне виконання обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити НБУ достовірну інформацію, що стосується виконання банком вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідна регулятору для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

Крім того, банк отримав штраф в 400 тис. грн, а також одне письмове застереження.

Також Укргазбанк отримав штраф у розмірі 500 тис. грн через незабезпечення належного застосування ризик-орієнтованого підходу до встановлення ділових відносин або під час обслуговування клієнтів, які є політично значущою особою, членом її сім’ї або особою, пов’язаною з політично значущою особою, або іншою особою, кінцевий бенефіціарний власник якої є політично значущою особою, членом її сім’ї або особою, пов’язаною з політично значущою особою.

Крім того, ТОВ "ФК "АП.МІ ФІНАНС" отримало штраф у розмірі 4 млн 204,795 тис. грн, а ПТ "ЛОМБАРД "ЗАСТАВНО-КРЕДИТНИЙ ДІМ" – штраф у розмірі 799 тис. грн

ТОВ "ФК "ІНВЕСТ ФІНАНС" виписано штраф у розмірі 153 тис. грн. ТОВ "СБ МАЛАКУТ". Також ТОВ "ДИМЕТРА ФІНАНС", ТОВ "ФК "АРТЕМ" отримали штрафи у розмірі 51 тис. грн кожній установі, а ТОВ "СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ" – штраф у розмірі 17 тис. грн

ТОВ "АМІНА-ЛІЗИНГ ГРУП", ПТ "СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД", ТОВ "ФК "ЄДИНИЙ ПРОСТІР" отримали від НБУ письмові застереження.

Нагадаємо, Національний банк України у лютому застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства до трьох банків та тринадцяти небанківських фінансових. НБУ оштрафував "Укрпошту" на 17 млн грн, а кілька мереж обмінників покарані за відмову в обміні зношеної валюти.