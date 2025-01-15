С рынка идет страховая компания, предоставлявшая услуги почти 23 года: о ком идет речь

Национальный банк Украины разрешил частному акционерному обществу "Украинская аграрно-страховая компания" (УАСК) на выход с рынка путем выполнения страхового портфеля и согласовал план выхода с рынка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Что известно

Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 14 января 2025 года.

После завершения процедуры выхода из рынка путем выполнения страхового портфеля страховщик обязан подать в НБУ заявление об аннулировании лицензии на осуществление страховой деятельности.

Решения о выходе с рынка и утверждении плана выхода с рынка компании УАСК путем выполнения страхового портфеля были приняты на общем собрании акционеров указанной компании.

О страховщике

Согласно аналитической системе YouControl, юридическое лицо ЧАО "УАСК" было зарегистрировано в марте 2002 года. Таким образом, компания оказывала услуги почти 23 года.

Основной вид деятельности – другие виды страхования, кроме страхования жизни.

Согласно отчетности за 9 месяцев 2024 года страховой портфель компании УАСК формировался в основном за счет транспортных видов КАСКО и имущественных видов страхования.

Объем страховых премий компании в указанном периоде составил 9 тыс. 643 грн, технические/страховые резервы составляли – 9 тыс. 855 грн, страховые выплаты – 4 тыс. 528 грн.

Доля рынка по страховым премиям и техническим резервам составила 0,0001%.

Напомним, Нацбанк обновил требования к обеспечению платежеспособности и инвестиционной деятельности страховщиков. Изменения внедрены в соответствии с новым Законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" и для урегулирования актуальных вопросов, возникших в условиях военного положения.

Добавим, что Национальный банк улучшил требования к страховщикам, которые занимаются страхованием агропродукции с государственной поддержкой, чтобы способствовать развитию этого направления поддержки агропроизводителей.