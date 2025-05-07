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Финкомпания потеряла лицензию за отказ в проверке: что известно
Национальный банк отозвал лицензию финансовой компании "Стидва" на предоставление услуг по кредитованию средствами и банковскими металлами, а также факторинг из-за нарушений, связанных с отказом в проведении проверки.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Что известно о мере воздействия
Соответствующее решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 5 мая 2025 года.
В марте-апреле этого года Национальный банк принял меры по проведению плановой инспекционной проверки компании.
Однако при попытке проверки был зафиксирован факт отказа в ее проведении — компания не предоставила инспекционной группе НБУ необходимые документы, информацию и письменные объяснения по предмету проверки.
Отказ компании предоставить необходимые документы сделал невозможной проверку, что стало основанием для отзыва лицензии в соответствии с действующим законодательством. Решение НБУ вступает в силу со дня, когда компания официально получила уведомление, в том числе из-за почтовой отправки.
После отзыва лицензии финансовая компания лишается права осуществлять деятельность по предоставлению финансовых услуг. Отзыв лицензии не освобождает финансовую компанию от исполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг
Что известно о компании
Согласно данным Уoucontrol, юридическое лицо ООО "ФК "Стидва" было зарегистрировано в 2021 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 5 млн. грн.
Основной вид деятельности – предоставление других финансовых услуг, не отнесенных к страхованию или пенсионному обеспечению.
Другие виды деятельности:
- денежное посредничество, кроме банковских услуг;
- финансовый лизинг;
- другие формы кредитования
В целом компания была зарегистрирована по четырем видам экономической деятельности.
Бенефициарный владелец – Соседка Елена.
Напомним, Нацбанк отозвал лицензию на финансовый лизинг у ООО "Зет-Финанс", работавшего на рынке почти 8 лет.