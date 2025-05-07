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Финкомпания потеряла лицензию за отказ в проверке: что известно

НБУ, лицензия
Финкомпания лишена лицензии. / НБУ

Национальный банк отозвал лицензию финансовой компании "Стидва" на предоставление услуг по кредитованию средствами и банковскими металлами, а также факторинг из-за нарушений, связанных с отказом в проведении проверки.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Что известно о мере воздействия

Соответствующее решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 5 мая 2025 года.

В марте-апреле этого года Национальный банк принял меры по проведению плановой инспекционной проверки компании.

Однако при попытке проверки был зафиксирован факт отказа в ее проведении — компания не предоставила инспекционной группе НБУ необходимые документы, информацию и письменные объяснения по предмету проверки.

Отказ компании предоставить необходимые документы сделал невозможной проверку, что стало основанием для отзыва лицензии в соответствии с действующим законодательством. Решение НБУ вступает в силу со дня, когда компания официально получила уведомление, в том числе из-за почтовой отправки.

После отзыва лицензии финансовая компания лишается права осуществлять деятельность по предоставлению финансовых услуг. Отзыв лицензии не освобождает финансовую компанию от исполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг

Что известно о компании

Согласно данным Уoucontrol, юридическое лицо ООО "ФК "Стидва" было зарегистрировано в 2021 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 5 млн. грн.

Основной вид деятельности – предоставление других финансовых услуг, не отнесенных к страхованию или пенсионному обеспечению.

Другие виды деятельности:

  • денежное посредничество, кроме банковских услуг;
  • финансовый лизинг;
  • другие формы кредитования

В целом компания была зарегистрирована по четырем видам экономической деятельности.

Бенефициарный владелец – Соседка Елена.

Напомним, Нацбанк отозвал лицензию на финансовый лизинг у ООО "Зет-Финанс", работавшего на рынке почти 8 лет.

Автор:
Ольга Опенько