НБУ отозвал лицензию еще одной финансовой компании: что стало основанием

Национальный банк отозвал лицензию у ООО "Фин Траст Капитал", которое более 8 лет предоставляло финансовые услуги на рынке. Основанием для этого стало непредставление компанией в полном объеме информации по требованию регулятора

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

О мере воздействия

24 марта 2025 года Национальный банк Украины применил к ООО "Фин Траст Капитал" меру влияния, требуя принятия необходимых мер по устранению выявленных нарушений и приведению деятельности компании в соответствие с действующим законодательством Украины до 14 апреля 2025 года.

Основанием для этого решения стало отсутствие полной информации и документов, которые компания должна была подать на письменные требования НБУ в соответствии с требованиями Положения № 162. Решение было принято Комитетом по надзору и регулированию рынков небанковских финансовых услуг 5 мая 2025 года.

Это решение вступает в силу с момента его доведения до сведения компании, и она имеет право обжаловать его в течение шести месяцев в административном суде. В то же время, согласно законодательству, обжалование не останавливает исполнение решения.

Что известно о компании

Согласно данным Уoucontrol, юридическое лицо ООО "Фин Траст Капитал" было зарегистрировано в 2017 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 14 млн. грн.

Основная деятельность компании заключается в предоставлении услуг денежного посредничества, а также включает в себя такие направления, как финансовый лизинг и предоставление других финансовых услуг, за исключением страхования и пенсионного обеспечения.

Конечный бенефициарный владелец – Хуцишвили Торнике.

О мерах НБУ

Добавим, НБУ предоставил разрешение частному акционерному обществу "Украинская аграрно-страховая компания" на выход с рынка путем выполнения страхового портфеля и согласовал план выхода с рынка.

Также Нацбанк отозвал лицензию на финансовый лизинг у ООО "Зет-Финанс", работавшего на рынке почти 8 лет.