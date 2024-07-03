Ограниченная лицензия для почты и ритейла: НБУ облегчит предоставление банковских услуг в регионах

Национальный банк Украины разрабатывает концепцию "оператора финансовой инклюзии" и планирует ввести в банковское законодательство понятие ограниченной банковской лицензии.

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Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes.

По его словам, такую лицензию могут получить компании или банки, заинтересованные в предоставлении банковских услуг в небольших населенных пунктах или прифронтовых регионах. Требования к таким "банкам" будут менее жесткими, а возможности предоставления услуг – ограниченными.

"Оператор финансовой инклюзии"

Как сообщил Пышный, в настоящее время проект закона о создании "оператора финансовой инклюзии" находится на стадии разработки.

"Мы обсуждаем с международными партнерами создание комплексных предпосылок для развития финансовой инклюзии в Украине. В первую очередь речь идет о прифронтовых или деоккупированных территориях", - подчеркнул глава НБУ.

Он пояснил, что планируется привлечь почтовых операторов, ритейл и другие бизнесы, которые имеют компетенцию обслуживания "последней мили" (в логистике – это решение проблемы доставки товаров отдельным потребителям, проживающим в разных местах).

Глава НБУ не раскрыл детали о формате работы "операторов фининклюзии", но уточнил, что, получив соответствующую банковскую лицензию, компании или, вероятно, банки смогут предоставлять банковские услуги в соответствующих регионах при ослабленных требованиях по сравнению с теми, что НБУ предъявляет к действующим банкам. Вместе с тем их деятельность будет ограничена.

В настоящее время при поддержке Всемирного банка НБУ проводит оценку регионов относительно доступности банковских услуг. Необходимые составляющие для запуска проекта регулятор рассчитывает получить до конца 2024 года.

"В некоторых регионах классическое банковское отделение, учитывая стандартные требования к нему, будет безнадежно нерентабельным. Поэтому, по нашему мнению, дифференциация требований в зависимости от региона, или же появление нового типа финучреждений с ограниченной лицензией, имеет смысл", - подчеркнул Пышный.

МВФ согласился на создание почтового банка

Украина согласовала с МВФ создание специальных банков, которые будут предоставлять быстрый доступ к финансовым услугам на базе имеющейся почтовой инфраструктуры, прежде всего, в прифронтовых районах.

Отмечается, что украинское правительство должно разработать законопроект о новой специализированной и ограниченной банковской деятельности до конца июля 2024 года.

Такие специализированные банки будут подпадать под действие закона о банках и банковской деятельности. Они будут участвовать в украинской схеме страхования депозитов, но будут строгие условия лимитов, которые накладываются на операции по кредитованию и финансированию.

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