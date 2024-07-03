Обмежена ліцензія для пошти та ритейлу: НБУ полегшить надання банківських послуг у регіонах

Національний банк України розробляє концепцією "оператора фінансової інклюзії" та планує ввести до банківського законодавства поняття обмеженої банківської ліцензії.

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Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю Forbes.

За його словами, таку ліцензію зможуть отримати компанії чи банки, зацікавлені у наданні банківських послуг у невеликих населених пунктах чи прифронтових регіонах. Вимоги до таких "банків" будуть менш жорсткими, а можливості з надання послуг – обмеженими.

"Оператор фінансової інклюзії"

Як повідомив Пишний, наразі проєкт закону про створення "оператора фінансової інклюзії" знаходиться на стадії розробки.

"Ми обговорюємо із міжнародними партнерами створення комплексних передумов для розвитку фінансової інклюзії в Україні. У першу чергу йдеться про прифронтові чи деокуповані території", - підкреслив голова НБУ.

Він пояснив, що йдеться про залучення поштових операторів, ритейлу та інших бізнесів, що мають компетенцію обслуговування "останньої милі" (у логістиці – це рішення проблеми доставки товарів окремим кінцевим споживачам, що проживають у різних місцях).

Голова НБУ не розкрив деталі про формат роботи "операторів фінінклюзії", але уточнив, що, отримавши відповідну банківську ліцензію, компанії чи, ймовірно, банки зможуть надавати банківські послуги у відповідних регіонах за послаблених вимог, порівняно з тими, що НБУ висуває до діючих банків. Разом з тим, їхня діяльність буде обмежена.

Наразі за підтримки Світового банку НБУ проводить оцінку регіонів, щодо доступності банківських послуг. Необхідні складові для запуску проєкту регулятор розраховує отримати до кінця 2024 року.

"В деяких регіонах класичне банківське відділення, зважаючи на стандартні вимоги до нього, буде безнадійно нерентабельним. Тому, на нашу думку, диференціація вимог в залежності від регіону, або ж поява нового типу фінустанов з обмеженою ліцензією, має сенс", - наголосив Пишний.

МВФ погодився на створення поштового банку

Україна погодила з МВФ створення спеціальних банків, які надаватимуть швидкий доступ до фінансових послуг на базі наявної поштової інфраструктури, насамперед у прифронтових районах.

Зазначається, що український уряд має розробити законопроєкт про нову спеціалізовану та обмежену банківську діяльність до кінця липня 2024 року.

Такі спеціалізовані банки підпадатимуть під дію закону про банки та банківську діяльність. Вони братимуть участь в українській схемі страхування депозитів і матимуть суворі умови лімітів, що накладаються на операції з кредитування та фінансування.

Джерело фото: ua.depositphotos.com