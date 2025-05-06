НБУ скасував ліцензію ще одній фінансовій компанії: що стало підставою

Національний банк відкликав ліцензію у ТОВ "Фін Траст Капітал", яке понад 8 років надавало фінансові послуги на ринку. Підставою для цього стало неподання компанією в повному обсязі інформації на вимогу регулятора

Про це інформує пресслужба НБУ.

Про захід впливу

24 березня 2025 року Національний банк України застосував до ТОВ "Фін Траст Капітал" захід впливу, вимагаючи вжиття необхідних заходів для виправлення виявлених порушень і приведення діяльності компанії у відповідність до чинного законодавства України до 14 квітня 2025 року.

Підставою для цього рішення стала відсутність повної інформації та документів, які компанія мала подати на письмові вимоги НБУ відповідно до вимог Положення № 162. Рішення було ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання ринків небанківських фінансових послуг 5 травня 2025 року.

Це рішення набирає чинності з моменту його доведення до відома компанії, і вона має право оскаржити його протягом шести місяців у адміністративному суді. Водночас, згідно з законодавством, оскарження не зупиняє виконання рішення.

Що відомо про компанію

Згідно з даними Уoucontrol, юридична особа ТОВ "Фін Траст Капітал" було зареєстровано в 2017 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 14 млн грн.

Основна діяльність компанії полягає в наданні послуг грошового посередництва, а також включає такі напрямки, як фінансовий лізинг та надання інших фінансових послуг, за винятком страхування та пенсійного забезпечення.

Кінцевий бенефіціарний власник - Хуцишвілі Торніке.

Про заходи НБУ

Додамо, НБУ надав дозвіл приватному акціонерному товариству "Українська аграрно-страхова компанія" на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив план виходу з ринку.

Також Нацбанк відкликав ліцензію на фінансовий лізинг у ТОВ “Зет-Фінанс”, що працювало на ринку майже 8 років.