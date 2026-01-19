80% справ на користь держави: Мін’юст звітує про рекордні показники 2025 року

У 2025 році юристи Мін’юсту захистили інтереси держави у 2 270 судових справах судових справ. Це допомогло зберегти бюджетні гроші та повернути країні важливі активи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства юстиції України.

За результатами розгляду було ухвалено 861 судове рішення, з яких 690 (80%) винесено на користь держави.

Показники успішності варіюються залежно від суб'єкта представництва, проте залишаються стабільно високими:

88% позитивних рішень у справах за участю Кабінету Міністрів України;

у справах за участю Кабінету Міністрів України; 94% перемог у спорах, де стороною виступала держава в особі Мін’юсту;

у спорах, де стороною виступала держава в особі Мін’юсту; 72% рішень на користь відомства безпосередньо у справах за участю Міністерства юстиції.

Загалом упродовж року представники Департаменту взяли участь у 4 769 судових засіданнях, забезпечуючи безперервний юридичний супровід ключових процесів.

Захист бюджету

Завдяки професійному захисту суди відмовили у задоволенні багатомільйонних претензій до Кабінету Міністрів України. Серед найбільш знакових справ:

Відхилено позов ПАТ "Дельта Банк" на суму 780 млн грн. Заблоковано вимоги АТ "Укргазвидобування" на суму понад 56 млрд грн.

Крім того, Мін’юст успішно реалізує право регресу: судами задоволено позови на понад 10,5 млн грн. Це кошти, які держава стягує з винних осіб після виплати компенсацій за рішеннями ЄСПЛ.

Санкційна політика

Важливим напрямком роботи стало стягнення активів підсанкційних осіб та майна організацій, діяльність яких загрожує національній безпеці.

Конфіскація активів: У 2025 році до ВАКС подано 15 нових позовів. За результатами 20 рішень, що набрали чинності, у дохід держави передано нерухомість, транспорт та корпоративні права на сотні мільйонів гривень.

У 2025 році до ВАКС подано 15 нових позовів. За результатами 20 рішень, що набрали чинності, у дохід держави передано нерухомість, транспорт та корпоративні права на сотні мільйонів гривень. Доходи для відновлення: За даними Фонду держмайна, 2,5 млрд грн , отриманих від реалізації санкційних активів, уже спрямовано до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

За даними Фонду держмайна, , отриманих від реалізації санкційних активів, уже спрямовано до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ. Заборона КПУ: Набрали чинності рішення у 26 справах щодо передачі майна комуністичної партії у власність держави (загальна кількість таких рішень сягнула 103). Велика Палата Верховного Суду підтвердила законність вимог щодо скасування прав реєстрації на це майно.

Також суди задовольнили позови про припинення діяльності юросіб, що порушували закони про декомунізацію та пропагували російську імперську політику. Міністерство юстиції продовжує системну роботу з повернення активів та захисту суверенітету України в правовому полі.

Нагадаємо, на сайті Міністерства юстиції з’явився новий розділ — Система збору даних про виконання судових рішень. У розділі доступна актуальна та архівна інформація щодо примусового виконання судових рішень та рішень інших державних органів з 2022 року.