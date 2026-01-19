80% дел в пользу государства: Минюст отчитался о рекордных показателях года

В 2025 году юристы Минюста защитили интересы государства по 2270 судебным делам. Это помогло сохранить бюджетные деньги и вернуть стране важные активы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства юстиции Украины.

По результатам разбирательства было принято 861 судебное решение, из которых 690 (80%) вынесено в пользу государства .

Показатели успеваемости варьируются в зависимости от субъекта представительства, однако остаются стабильно высокими:

88% положительных решений по делам с участием Кабинета Министров Украины;

по делам с участием Кабинета Министров Украины; 94% побед в спорах, где стороной выступало государство в лице Минюста;

в спорах, где стороной выступало государство в лице Минюста; 72% решений в пользу ведомства непосредственно по делам с участием Министерства юстиции.

В течение года представители Департамента приняли участие в 4 769 судебных заседаниях, обеспечивая непрерывное юридическое сопровождение ключевых процессов.

Защита бюджета

Благодаря профессиональной защите суды отказали в удовлетворении многомиллионных претензий Кабинету Министров Украины. Среди наиболее знаковых дел:

Отклонен иск ПАО "Дельта Банк" на сумму 780 млн. грн . Заблокированы требования АО "Укргаздобыча" на сумму более 56 млрд грн .

Кроме того, Минюст успешно реализует право регресса: судами удовлетворены иски более чем на 10,5 млн грн. Это средства, которые государство взимает с виновных после выплаты компенсаций по решениям ЕСПЧ.

Санкционная политика

Важным направлением работы явилось взыскание активов подсанкционных лиц и имущества организаций, деятельность которых угрожает национальной безопасности.

Конфискация активов: В 2025 году в ВАКС подано 15 новых исков. По результатам 20 вступивших в силу решений в доход государства переданы недвижимость, транспорт и корпоративные права на сотни миллионов гривен.

В 2025 году в ВАКС подано 15 новых исков. По результатам 20 вступивших в силу решений в доход государства переданы недвижимость, транспорт и корпоративные права на сотни миллионов гривен. Доходы для восстановления: По данным Фонда госимущества, 2,5 млрд грн , полученных от реализации санкционных активов, уже направлено в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

По данным Фонда госимущества, , полученных от реализации санкционных активов, уже направлено в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ. Запрет КПУ: Вступили в силу решения по 26 делам о передаче имущества коммунистической партии в собственность государства (общее количество таких решений достигло 103). Большая Палата Верховного Суда подтвердила законность требований по отмене прав регистрации на это имущество.

Также суды удовлетворили иски о прекращении деятельности юрлиц, которые нарушали законы о декоммунизации и пропагандировали российскую имперскую политику. Министерство юстиции продолжает системную работу по возвращению активов и защите суверенитета Украины в правовом поле.

Напомним, на сайте Министерства юстиции появился новый раздел - Система сбора данных об исполнении судебных решений. В разделе доступна актуальная и архивная информация о принудительном исполнении судебных решений и решений других государственных органов с 2022 года.