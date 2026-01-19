- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
80% дел в пользу государства: Минюст отчитался о рекордных показателях года
В 2025 году юристы Минюста защитили интересы государства по 2270 судебным делам. Это помогло сохранить бюджетные деньги и вернуть стране важные активы.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства юстиции Украины.
По результатам разбирательства было принято 861 судебное решение, из которых 690 (80%) вынесено в пользу государства .
Показатели успеваемости варьируются в зависимости от субъекта представительства, однако остаются стабильно высокими:
- 88% положительных решений по делам с участием Кабинета Министров Украины;
- 94% побед в спорах, где стороной выступало государство в лице Минюста;
- 72% решений в пользу ведомства непосредственно по делам с участием Министерства юстиции.
В течение года представители Департамента приняли участие в 4 769 судебных заседаниях, обеспечивая непрерывное юридическое сопровождение ключевых процессов.
Защита бюджета
Благодаря профессиональной защите суды отказали в удовлетворении многомиллионных претензий Кабинету Министров Украины. Среди наиболее знаковых дел:
- Отклонен иск ПАО "Дельта Банк" на сумму 780 млн. грн .
- Заблокированы требования АО "Укргаздобыча" на сумму более 56 млрд грн .
Кроме того, Минюст успешно реализует право регресса: судами удовлетворены иски более чем на 10,5 млн грн. Это средства, которые государство взимает с виновных после выплаты компенсаций по решениям ЕСПЧ.
Санкционная политика
Важным направлением работы явилось взыскание активов подсанкционных лиц и имущества организаций, деятельность которых угрожает национальной безопасности.
- Конфискация активов: В 2025 году в ВАКС подано 15 новых исков. По результатам 20 вступивших в силу решений в доход государства переданы недвижимость, транспорт и корпоративные права на сотни миллионов гривен.
- Доходы для восстановления: По данным Фонда госимущества, 2,5 млрд грн, полученных от реализации санкционных активов, уже направлено в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.
- Запрет КПУ: Вступили в силу решения по 26 делам о передаче имущества коммунистической партии в собственность государства (общее количество таких решений достигло 103). Большая Палата Верховного Суда подтвердила законность требований по отмене прав регистрации на это имущество.
Также суды удовлетворили иски о прекращении деятельности юрлиц, которые нарушали законы о декоммунизации и пропагандировали российскую имперскую политику. Министерство юстиции продолжает системную работу по возвращению активов и защите суверенитета Украины в правовом поле.
Напомним, на сайте Министерства юстиции появился новый раздел - Система сбора данных об исполнении судебных решений. В разделе доступна актуальная и архивная информация о принудительном исполнении судебных решений и решений других государственных органов с 2022 года.