Санкционные активы принесли Украине 2,5 млрд гривен в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии

Винницабытхим
Наибольшее разовое поступление — доход от приватизации "Винницабытхим"

В 2025 году поступления в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии от реализации активов, взимаемых в доход государства в пределах санкционного законодательства, составили 2,5 млрд. гривен, сообщает Фонд государственного имущества Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства юстиции Украины.

Кроме того, более 3,2 млрд гривен поступило в бюджет от других способов реализации санкционных активов, в частности, продажи и аренды, что усилило экономическую устойчивость страны и обеспечило системное наполнение государственного бюджета.

Наибольшим разовым поступлением в 2025 году стала сумма 608 млн гривен, полученная от продажи на аукционе ЧАО "Винницабытхим".

В июле 2024 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и взыскал в доход государства 100% акций компании, ранее принадлежавших российскому акционерному обществу "Невская косметика".

Министерство юстиции реализует санкцию взыскания активов подсанкционных лиц, способствующих вооруженной злости РФ, в согласовании со ст. 5-1 Закона Украины "О санкциях". За каждым взысканным активом стоит системная работа санкционной команды Министерства юстиции и ряда органов и учреждений, собирающих доказательную базу подготовки исков в суд.

Напомним, в апреле "Винницабытхим" передали Фонду госимущества: государство потеряло 70 млн грн из-за несовершенства законодательства.

Автор:
Татьяна Гойденко