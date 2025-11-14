Запланована подія 2

Совладельцам сетей Varus и Eva разрешили купить "Винницабытхим"

Ухастик
Средство для стирки было "украинизировано" и стало "ухастиком". Фото: afina-group.com.ua

Антимонопольный комитет разрешил ООО "Афина-Групп", принадлежащее совладельцам сетей Varus и Eva Руслану Шостаку и Валерию Киптику вступить в контроль над ЧАО "Винницабытхим".

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в решении АМКУ от 13 ноября.

13 августа состоялся онлайн-аукцион на платформе "Prozorro.Продажи" по продаже 100% государственного пакета акций ЧАО "Винницабытхим ", одного из крупнейших производителей моющих средств в Украине.

Победителем стало ООО "Афина-Групп", которое предложило 608 млн грн, что было вдвое больше стартовой цены.

Об "Афина-групп"

Afina Group (ООО "Афина-групп") принадлежит владельцам сетей Eva и Varus Руслану Шостаку и Валерию Киптику.

Основные сферы деятельности - дистрибуция   FMCG   ( Fast   Moving   Consumer   Goods ), логистические услуги полного цикла, создание собственных брендов. Компания обслуживает национальные и локальные торговые сети благодаря собственной разветвленной филиальной сети и распределительных логистических центров. Территория покрытия – вся Украина.

Что известно об объекте

ЧАО "Винницабытхим" - один из ведущих производителей бытовой химии в Украине. Винницкий завод имеет 12 промышленных линий. Общая мощность завода позволяет производить 6-7 тыс. тонн стиральных порошков в месяц.

Это предприятие ранее принадлежало российскому олигарху Владимиру Плесовскому и его компании "Невская косметика" из Санкт-Петербурга. АРМА получила арестованные активы предприятия "Винницабытхим" в сентябре 2022 года.

В декабре того же года по итогам конкурса по отбору управляющего над арестованными активами "Винницабытхим"   победило ООО "Крайтекс-Сервис". В апреле 2023 года решение о передаче "Винницабытхим" в управление "Крайтекс-Сервис" было одобрено также Антимонопольным комитетом.

Тогда средство для стирки "Ушастый нянь", производством которого было известное предприятие, было "украинизировано" и стало "Ухастиком".

"Винницабытхим" производит детскую косметику и бытовую химию под торговыми марками "Ухастик", Sarma, "Лотос-М", "Макс", Pride, Polar Shine.

В сентябре 2024 года Арма   передало   "Винницабытхим" в Фонд государственного имущества Украины для дальнейшей реализации на аукционе. А тот в феврале 2025 года начал   подготовку завода к приватизации.

Автор:
Светлана Манько