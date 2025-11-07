UPG получила разрешение на аренду еще 34 АЗС группы "Приват"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 6 ноября разрешил частному предприятию "Укрпалетсистем" (сеть UPG) на аренду еще 34 автозаправочных станций, ранее принадлежавших группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и работавших под брендами "Авиас"/ANP.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение главы АМКУ Павла Кириленко.

Речь идет об активах в виде 34 единых имущественных комплексов – автозаправочных станций, принадлежащих 10 компаниям (ООО):

"Альбиленд",

"Вертикс-Молл",

"Энджел Кэпитал",

"Корсо Таун",

"Лайк Инвест",

"Перспектива О",

"Скай Проект",

"Нефтепрайм",

"Ньюпорт Холдинг",

"Тарос Групп".

Как свидетельствуют данные YouControl, бенефициаром этих компаний является Юрий Киперман – отец Михаила Кипермана, управляющий сетью АЗС "Привата".

Это не первая попытка UPG расширить свою сеть за счет активов группы Приват. В течение нескольких месяцев АМКУ последовательно предоставлял "Укрпаллетсистемам" разрешения на аренду крупных партий АЗС: 34 заправки (10 июля), 47 (31 июля), 46 (14 августа), 75 (4 сентября), 17 (25 сентября), 60 (9 октября) и 70 (30 октября).

В сентябре UPG уже запустила в работу первые 34 арендованные заправки в киевском регионе, ранее работавшие как ANP и "Авиас". Тогда же в пресс-службе компании заявили, что благодаря расширению сеть дополнительно уплатит около 100 млн грн налогов до конца 2025 года.

До начала полномасштабной войны группа "Приват" оставалась крупнейшим игроком на топливном рынке, реализуя продукцию Кременчугского НПЗ через сеть под разными брендами, управляемую из Днепра. Наибольшим ударом для этого бизнеса стала национализация "Укрнафты" в ноябре 2022: акции компании были принудительно отчуждены и переданы под контроль Министерству обороны по решению правительства и Ставки. у ерховного главнокомандующего.