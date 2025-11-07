UPG отримала дозвіл на оренду ще 34 АЗС групи "Приват"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 6 листопада надав дозвіл приватному підприємству "Укрпалетсистем" (мережа UPG) на оренду ще 34 автозаправних станцій, які раніше належали групі "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова і працювали під брендами "Авіас"/ANP.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення голови АМКУ Павла Кириленка.

Йдеться про активи у вигляді 34 єдиних майнових комплексів – автозаправних станцій, що належать 10 компаніям (ТОВ):

"Альбіленд",

"Вертікс-Молл",

"Енджел Кепітал",

"Корсо Таун",

"Лайк Інвест",

"Перспектива Про",

"Скай Проект",

"Нафтапрайм",

"Ньюпорт Холдінг",

" Тарос Груп".

Як свідчать дані YouControl, бенефіціаром цих компаній є Юрій Кіперман – батько Михайла Кіпермана, який управляє мережею АЗС "Привату".

Це не перша спроба UPG розширити свою мережу за рахунок активів групи "Приват". Протягом кількох місяців АМКУ послідовно надавав "Укрпалетсистем" дозволи на оренду великих партій АЗС: 34 заправки (10 липня), 47 (31 липня), 46 (14 серпня), 75 (4 вересня), 17 (25 вересня), 60 (9 жовтня) та 70 (30 жовтня).

У вересні UPG вже запустила в роботу перші 34 орендовані заправки у київському регіоні, які раніше працювали як ANP та "Авіас". Тоді ж у пресслужбі компанії заявили, що завдяки розширенню мережа додатково сплатить близько 100 млн грн податків до кінця 2025 року.

До початку повномасштабної війни група "Приват" залишалася найбільшим гравцем на паливному ринку, реалізовуючи продукцію Кременчуцького НПЗ через мережу під різними брендами, керовану з Дніпра. Найбільшим ударом для цього бізнесу стала націоналізація "Укрнафти" у листопаді 2022 року: акції компанії були примусово відчужені та передані під контроль Міністерству оборони за рішенням уряду та Ставки верховного головнокомандувача.