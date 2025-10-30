UPG хоче орендувати ще 70 "приватівських" заправок – АМКУ розгляне заявки

Приватне підприємство "Укрпалетсистем" (мережа UPG) звернулося до Антимонопольного комітету України (АМКУ) по дозвіл на оренду ще 70 автозаправних станцій. Ці станції раніше належали групі "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова і працювали під брендами "Авіас"/ANP. Розгляд заявок заплановано на 30 жовтня.

Про це пише Delo.ua з посиланням на проєкт порядку денного засідання АМКУ.

Відповідні заяви було подано 15 серпня 2025 року.

Йдеться про активи у вигляді 70 єдиних майнових комплексів – автозаправних станцій, що належать 17 компаніям (ТОВ):

"Айлонг Еволюшн";

"Альбіленд";

"Вертікс Молл";

"Енджел Кепітал";

"Євротрейд Експо";

"Жасмі-Трейд";

"Імідж Еволюшн";

"Корсо Таун";

"Лідер Фінанс";

"Нафтапрайм";

"Ньюпорт Холдінг";

"Перспектива Про";

"Скай Проект";

"Сорелла Оіл";

"Старт Бізнес-Плюс";

"Тарос Груп";

"Текіла Голд".

Як свідчать дані YouControl, бенефіціаром цих компаній є Юрій Кіперман – батько Михайла Кіпермана, який управляє мережею АЗС "Привату".

Це не перша спроба UPG розширити свою мережу за рахунок активів групи "Приват". Протягом кількох місяців АМКУ послідовно надавав "Укрпалетсистем" дозволи на оренду великих партій АЗС: 34 заправки (10 липня), 47 (31 липня), 46 (14 серпня), 75 (4 вересня), 17 (25 вересня) та 60 (9 жовтня).

У вересні UPG вже запустила в роботу перші 34 орендовані заправки у київському регіоні, які раніше працювали як ANP та "Авіас". Тоді ж у пресслужбі компанії заявили, що завдяки розширенню мережа додатково сплатить близько 100 млн грн податків до кінця 2025 року.

До початку повномасштабної війни група "Приват" залишалася найбільшим гравцем на паливному ринку, реалізовуючи продукцію Кременчуцького НПЗ через мережу під різними брендами, керовану з Дніпра. Найбільшим ударом для цього бізнесу стала націоналізація "Укрнафти" у листопаді 2022 року: акції компанії були примусово відчужені та передані під контроль Міністерству оборони за рішенням уряду та Ставки верховного головнокомандувача.