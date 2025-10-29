Дизпальне дорожчає: ОККО та WOG вперше за чотири місяці підняли ціни

Дві найбільші мережі автозаправних станцій в Україні, ОККО та WOG, у середу, 29 жовтня, підвищили ціну на дизельне пальне (ДП) на 1 грн/л. Це перше зростання вартості дизпального у цих мережах з кінця червня 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "НафтоРинок".

Нові ціни та причини зростання

Збільшення цін призвело до того, що дизельне пальне тепер коштує 59,99 грн/л, а преміальне дизпальне — 62,99 грн/л.

Підвищення роздрібної вартості стало прямим наслідком зростання гуртових цін. Зазначається, що з початку жовтня 2025 року гуртові ціни на дизпальне збільшилися в середньому на 2,65 грн/л, або на +5,6%.

Ціни на бензини та автогаз лишилися без змін:

А-95 – 61,99 грн/л;

преміальний А-95 – 64,99 грн/л;

А-100 – 71,99 грн/л;

автогаз – 35,98–35,99 грн/л.

За останні кілька днів коригування цін точково вже проводили інші мережі – Marshal, "БРСМ-Нафта", Chipo, BVS, а також низка локальних операторів – Vt Petroleum, SVR, Slon, "Дніпронефть", "Перон", Neon та ін.

Нагадаємо, через санкції США проти Росії нафта зросла в ціні найбільшими темпами з червня. Хоча сировина все ще залишається відносно недорогою, є й інші чинники, що зумовили ажіотаж на українському ринку пального.