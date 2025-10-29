Дизтопливо дорожает: ОККО и WOG впервые за четыре месяца подняли цены

Две крупнейшие сети автозаправочных станций в Украине, ОККО и WOG в среду, 29 октября, повысили цену на дизельное топливо (ДТ) на 1 грн/л. Это первый рост стоимости дизтоплива в этих сетях с конца июня 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "НефтеРынок".

Новые цены и причины роста

Увеличение цен привело к тому, что дизельное топливо теперь стоит 59,99 грн/л, а премиальное дизтопливо - 62,99 грн/л .

Повышение розничной стоимости стало прямым следствием роста оптовых цен. Отмечается, что с начала октября 2025 года оптовые цены на дизтопливо увеличились в среднем на 2,65 грн/л или на +5,6% .

Цены на бензины и автогаз остались прежними:

А-95 – 61,99 грн/л;

премиальный А-95 – 64,99 грн/л;

А-100 – 71,99 грн/л;

автогаз – 35,98–35,99 грн/л.

За последние несколько дней корректировку цен уже проводили другие сети - Marshal, "БРСМ-Нефть", Chipo, BVS, а также ряд локальных операторов - Vt Petroleum, SVR, Slon, "Днепронефть", "Перон", Neon и др.

Напомним, из-за санкций США против России нефть выросла в цене наибольшими темпами с июня. Хотя сырье все еще остается относительно недорогим, есть и другие факторы, обусловившие ажиотаж на украинском рынке горючего.