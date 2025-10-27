Нефть подорожала после санкций Трампа против РФ: какими будут цены на украинских АЗС

Из-за санкций США против России нефть выросла в цене наибольшими темпами с июня. Хотя сырье все еще остается относительно недорогим, есть и другие факторы, обусловившие ажиотаж на украинском рынке горючего. Опрошенные Delo.ua эксперты говорят, что аварии на европейских НПЗ, санкции и ухудшение погодных условий повлекли за собой перебои в поставках дизеля и бензина. Но это не касается рынка автогаза, где ситуация остается стабильной.

За прошедшую неделю мировые цены на нефть выросли после того, как Министерство финансов США ввело санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКойл", из-за неготовности Кремля завершать войну в Украине. Эти две компании добывают около 5% сырой нефти в мире, а по результатам 2024 года Россия была вторым по объему поставщиком в мире после США. Санкции США вынудили китайские государственные компании приостановить закупки российского сырья. А нефтеперерабатывающие заводы Индии, которая являлась крупнейшим покупателем российского сырья, также рассматривают возможность отказа от ресурса из РФ.

По состоянию на вечер пятницы 24 октября по сравнению с предыдущим днем декабрьские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $0,05 за баррель или на 0,08% до $65,94 за баррель, а ноябрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate снизились на 7%. за баррель. За неделю нефть обеих марок выросла примерно на 7%, что является самым большим недельным ростом с июня.

В конце прошлой недели цены несколько снизились, поскольку трейдеры делают ставку на дальнейшую деэскалацию конфликта. Отдельные аналитики сохраняют скепсис по поводу намерений администрации президента США Дональда Трампа придерживаться строгих санкций против РФ.

Дизель и бензин в опте стремительно дорожают из-за дефицита поставок

По данным консалтинговой компании "Нафторынок", конец прошлой недели отметился резким ростом оптовых цен на дизельное топливо в Украине. По состоянию на 24 октября, по сравнению с 17 октября, средняя оптовая цена дизтоплива выросла на 3,3 грн/л до 49,02 грн/л, а по сравнению с 22 октября дизель в опте подорожал на 2,54 грн/л.

В "Нефтерынке" отмечают, что количество предложений на внутреннем рынке за неделю уменьшилось на 42%. Такая динамика обусловлена рядом факторов: запрет на поставку топлива из румынского порта Констанца, уменьшение объемов из Румынии, а также сокращение отправлений из Литвы из-за плановых работ на НПЗ Orlen. Давление на рынок усилило перекрытие канала Сулина, соединяющего Черное море и Дунай, из-за штормов, что обусловило сокращение морских поставок дизеля в порт Измаил.

На внешних рынках дизтоплива цены также растут: фьючерсы на газойль (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже на 24 октября по сравнению с предыдущим днем подорожали на $2,75/т до $709,75/т. Курсы валют продолжают неравномерно колебаться: доллар вырос до 41,90 грн (+0,16 грн), евро имеет повышение до 48,55 грн (+0,05 грн) по данным Нацбанка. Контракты на импорт дизтоплива в Украину заключают в долларах, в то время как акциз при растаможке платят в евро.

Бензин в опте также подорожал, хотя и более низкими темпами, чем дизель. По состоянию на вечер пятницы 24 октября, по сравнению с 17 октября, средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 1,32 грн/л до 49,91 грн/л. По сравнению со средой 22 октября бензин в опте подорожал на 70 коп./л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах увеличились на 4,0-4,7% в четверг 23 октября по сравнению с предыдущим днем. В портах северо-западной Европы котировки горючего выросли на $30/т, до $717-733/т, а в Средиземноморье - на $27-32/т, до $691-709/т.

На АЗС цены на прошлой неделе оставались стабильными с тенденцией к небольшому понижению. По состоянию на вечер пятницы 26 октября, по сравнению с 17 октября, средняя цена бензина А-95 на АЗС снизилась на 1 коп./л до 59,03 грн/л, а дизтопливо на АЗС в среднем подешевело на 6 коп./л до 55,93 грн/л. Цены на стелах в основном корректировались мелкими операторами АЗС. Так, на отдельных станциях сетей Motto, Parallel и "24/7" снижение превысило 2-4 грн/л, что заметно отразилось на средних показателях в регионах, где они работают. В то же время в локальных сетях Chipo, Vt Petroleum (Ивано-Франковская обл.), "Днепронефть" (Днепропетровская обл.) и Slon (Одесская обл.) прирост составил до 1 грн/л.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин соглашается с выводами "Нафторынка" относительно того, что скачок оптовых цен на бензин и дизель обусловлен совокупностью факторов, среди которых украинские санкции против румынского порта Констанца, согласование в ЕС 19 пакета санкций против российских энергоносителей, а также ухудшение погоды на Черном море. Еще одним фактором, ограничившим поставки топлива в Украину, Леушкин называет пожары на румынском НПЗ Petrotel Lukoil и венгерском НПЗ компании MOL. Оба завода перерабатывали российскую нефть, а сами пожары, как пишут местные СМИ, произошли в результате взрывов.

Сейчас у нас проблемы с поставкой примерно 30% нашего импорта и это повлекло за собой дефицит горючего и ажиотажный рост цен на украинском рынке. Нас ждет турбулентный период, но пока трудно оценить масштаб проблемы. Ситуация станет более понятной в конце этой недели, когда импортеры поймут, какой объем дефицита они смогут фактически покрыть из других источников. Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

По его словам, сейчас потенциал к росту цен на АЗС из-за недавнего роста в опте составляет 3 грн/л. Однако на этой неделе крупные сети АЗС воздерживаются от повышения цен на стеллах, а мелкие сети могут повысить цены в пределах 1 грн/л.

На рынке газа профицит и это давит на оптовые цены

По данным "Нафторинка", за прошедшую неделю оптовые цены на пропан-бутан в Украине оставались преимущественно стабильными с небольшими колебаниями в обе стороны. По состоянию на 24 октября по сравнению с 22 октября цена LPG на условиях доставки по Украине снизилась на 4 грн/т до 55 785 грн/т. Небольшое снижение произошло, в частности, благодаря снижению цен в предложениях компаний "УкрЕвроТрейд Оил" и "Ост газ групп" (на 50-500 грн/т).

Средняя цена партий пропан-бутана на условиях самовывоза выросла на 284 грн/т, до 54 007 грн/т. Причиной этого стало повышение цены оптовым трейдером компанией "Барс" в Киеве, Черкасской и Полтавской областях на чистый пропан на 900-1000 грн/т до 56 900-57 050 грн/т. Чуть ниже было повышение цены в Одесской области. Там компании Оил-Транс Одесса, UNTK и Юкас Петролеум подняли цены на пропан-бутан на 300-500 грн/т до 52 900-53 100 грн/т.

22 октября на торгах Gazotrade от "Системойлинжиниринг" 115 т сжиженного газа украинской добычи было реализовано за 55 600 грн/т (с НДС). Это на 100 грн/т дороже, чем на предыдущем аукционе 20 октября. Впрочем, уже 23 октября цена снизилась: 95 т продано на 200 грн/т дешевле.

На АЗС цена газа оставалась преимущественно неизменной. По состоянию на 24 октября, по сравнению с 17 октября, средняя цена пропан-бутана на украинских заправках снизилась на 5 коп./л до 34,10 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе оптовые цены на пропан-бутан могут снизиться в пределах 500-1000 грн/т. Это связано с понижением реализации газа на АЗС, а также профицитом на рынке.

Несколько недель назад суда, которые заходили в Дунайские порты, распродавали пока они были еще в пути. А сейчас такого уже нет. Напротив, сети АЗС отказываются от дополнительных объемов, чтобы зафиксировать цену Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

По его словам, на АЗС на этой неделе цены на автогаз будут оставаться неизменными, поскольку в течение предыдущих недель сети воздержались от повышения цен после роста оптовых цен в сентябре. .

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 53,49 50,49 31,29 БРСМ-Нафта 54,99 51,99 31,79

Данные: приложения сетей АЗС.