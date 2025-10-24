Цены на нефть падают на фоне опасений по поводу стабильности поставок

В начале торгов в пятницу, 24 октября, стоимость сырой нефти снизилась, частично сократив рост, зафиксированный днем ранее. Однако неделя, вероятно, завершится с положительным приростом, поскольку новые санкции США против российских нефтяных гигантов, таких как "Роснефть" и "Лукойл", усилили глобальные опасения по поводу стабильности поставок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,55% до отметки в $65,63, а фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) снизились на 0,58% до $61,43.

Несмотря на падение, рыночные аналитики отмечают, что панических настроений по поводу российских поставок нет. Основательница Vanda Insights Вандана Хари считает, что рынок находится в режиме "выжидания", делая ставку на дальнейшую деэскалацию конфликта.

"Вероятно, это будет режим выжидания и наблюдения до следующего поворота, который может быть эскалацией или деэскалацией. Похоже, рынок делает ставку на последнее", - отметила она.

Обе ключевые марки нефти выросли накануне более чем на 5% и в целом готовы завершить неделю с наибольшим ростом (около 7%) с середины июня.

Новые санкции, введенные президентом США Дональдом Трампом для давления на Кремль, заставили крупные государственные нефтяные компании Китая временно приостановить закупки российской нефти. Аналогично, ожидается резкое сокращение импорта сырья и со стороны нефтеперерабатывающих заводов Индии, крупнейшего морского покупателя российской нефти. В общем, "Роснефть" и "Лукойл" обеспечивают более 5% мировой добычи.

Эксперты Rystad Energy отмечают, что в то время, как потоки в Индию находятся под угрозой, китайские НПЗ могут легче адаптироваться благодаря диверсификации источников и наличию запасов.

На фоне этих событий Министр нефти Кувейта подтвердил, что ОПЕК готова компенсировать потенциальный дефицит на мировом рынке, если потребуется сокращение добычи.

Президент РФ Путин отреагировал на новые санкции США, назвав их "недружественным актом", и заявил, что они не будут оказывать существенного влияния на российскую экономику .

Между тем торговая напряженность между США и Китаем также остается в центре внимания. Инвесторы ожидают запланированной встречи президентов Трампа и Си Цзиньпина на следующей неделе, подтверждение которой уже способствовало некоторому снижению напряжения на нефтяном рынке.

Напомним, 23 октября с ветовые цены на нефть выросли после того, как Министерство финансов США ввело санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России, усиливая давление на Москву для прекращения войны в Украине.