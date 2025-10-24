Ціни на нафту падають на тлі побоювань щодо стабільності поставок

На початку торгів у п'ятницю, 24 жовтня, вартість сирої нафти знизилася, частково скоротивши зростання, зафіксоване днем раніше. Однак тиждень, ймовірно, завершиться з позитивним приростом, оскільки нові санкції США проти російських нафтових гігантів, таких як "Роснефть" та "Лукойл", посилили глобальні побоювання щодо стабільності поставок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,55% до позначки $65,63, а ф'ючерси на West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 0,58% до $61,43.

Попри падіння, ринкові аналітики зазначають, що панічних настроїв щодо російських поставок немає. Засновниця Vanda Insights Вандана Харі вважає, що ринок перебуває в режимі "вичікування", роблячи ставку на подальшу деескалацію конфлікту.

"Ймовірно, це буде режим вичікування та спостереження, до наступного повороту, який може бути ескалацією або деескалацією. Схоже, ринок робить ставку на останнє", – зазначила вона.

Обидві ключові марки нафти напередодні зросли більш ніж на 5% і загалом готові завершити тиждень із найбільшим зростанням (близько 7%) із середини червня.

Нові санкції, які президент США Дональд Трамп запровадив для тиску на Кремль, змусили великі державні нафтові компанії Китаю тимчасово призупинити закупівлі російської нафти. Аналогічно, очікується різке скорочення імпорту сировини і з боку нафтопереробних заводів Індії, найбільшого морського покупця російської нафти. Загалом, "Роснефть" та "Лукойл" забезпечують понад 5% світового видобутку.

Експерти Rystad Energy зазначають, що в той час як потоки до Індії перебувають під загрозою, китайські НПЗ можуть легше адаптуватися завдяки диверсифікації джерел і наявності запасів.

На тлі цих подій Міністр нафти Кувейту підтвердив, що ОПЕК готова компенсувати потенційний дефіцит на світовому ринку, якщо виникне потреба у скороченні видобутку.

Президент РФ Путін відреагував на нові санкції США, назвавши їх "недружнім актом", і заявив, що вони не матимуть суттєвого впливу на російську економіку.

Тим часом, торговельна напруженість між США та Китаєм також залишається в центрі уваги. Інвестори очікують запланованої зустрічі президентів Трампа та Сі Цзіньпіна наступного тижня, підтвердження якої вже сприяло певному зниженню напруги на нафтовому ринку.

Нагадаємо, 23 жовтня світові ціни на нафту зросли після того, як Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії, посилюючи тиск на Москву для припинення війни в Україні.