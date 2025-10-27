Нафта подорожчала після санкцій Трампа проти РФ: якими будуть ціни на українських АЗС

Через санкції США проти Росії нафта зросла в ціні найбільшими темпами з червня. Хоча сировина все ще залишається відносно недорогою, є й інші чинники, що зумовили ажіотаж на українському ринку пального. Опитані Delo.ua експерти кажуть, що аварії на європейських НПЗ, санкції та погіршення погодних умов спричинили перебої в постачаннях дизелю та бензину. Але це не стосується ринку автогазу, де ситуація залишається стабільною.

За минулий тиждень світові ціни на нафту зросли після того, як Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній "Роснєфть" та "Лукойл", через неготовність Кремля завершувати війну в Україні. Ці дві компанії видобувають близько 5% сирої нафти у світі, а за результатами 2024 Росія була другим за обсягом постачальником у світі після США. Санкції США змусили китайські державні компанії призупинити закупівлі російської сировини. А нафтопереробні заводи Індії, яка була найбільшим покупцем російської сировини також розглядають можливість відмови від ресурсу з РФ.

Станом на вечір п'ятниці 24 жовтня порівняно з попереднім днем грудневі ф’ючерси еталонної марки Brent здешевшали на $0,05 за барель або на 0,08% до $65,94 за барель, а листопадові ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate зменшились на $0,29 або на 0,47% до $61,5 за барель. За тиждень нафта обидвох марок зросла приблизно на 7%, що є найбільшим тижневим зростанням з червня.

Наприкінці минулого тижня ціни дещо знизились, оскільки трейдери роблять ставку на подальшу деескалацію конфлікту. Окремі аналітики зберігають скепсис щодо намірів адміністрації президента США Дональда Трампа дотримуватися суворих санкцій проти РФ.

Дизель та бензин в гурті стрімко дорожчають через дефіцит постачання

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" кінець минулого тижня позначився різким зростанням гуртових цін на дизельне пальне в Україні. Станом на 24 жовтня порівняно з 17 жовтня середня гуртова ціна дизпалива зросла на 3,3 грн/л до 49,02 грн/л, а порівняно з 22 жовтня дизель в гурті здорожчав на 2,54 грн/л.

В "Нафторинку" зазначають, що кількість пропозицій на внутрішньому ринку за тиждень зменшилася на 42%. Така динаміка зумовлена низкою чинників: заборону постачання палива з румунського порту Констанца, зменшення обсягів з Румунії, а також скорочення відправлень з Литви через планові роботи на НПЗ Orlen. Тиск на ринок посилило перекриття каналу Сулина, який з'єднує Чорне море та Дунай, через шторми, що зумовило скорочення морського постачання дизелю в порт Ізмаїл.

На зовнішніх ринках дизпалива ціни також ростуть: ф’ючерси на газойль (основна сировина для виготовлення дизпалива) на Лондонській біржі станом на 24 жовтня порівняно з попереднім днем подорожчали на $2,75/т до $709,75/т. Курси валют продовжують нерівномірно коливатися: долар зріс до 41,90 грн (+0,16 грн), євро ж має підвищення до 48,55 грн (+0,05 грн) за даними Нацбанку. Контракти на імпорт дизпалива в Україну укладають в доларах, тоді як акциз при розмитненні сплачують в євро.

Бензин в гурті також здорожчав, хоча й нижчими темпами ніж дизель. Станом на вечір п'ятниці 24 жовтня порівняно з 17 жовтня середня гуртова ціна бензину А-95 зросла на 1,32 грн/л до 49,91 грн/л. Порівняно з середою 22 жовтня бензин в гурті здорожчав на 70 коп./л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах збільшилися на 4,0-4,7% у четвер 23 жовтня порівняно з попереднім днем. В портах північно-­західної Європи котирування пального зросли на $30/т, до $717-733/т, а в Середземномор’ї — на $27-32/т, до $691-709/т.

На АЗС ціни на минулому тижні залишалися стабільними з тенденцією до невеликого зниження. Станом на вечір п'ятниці 26 жовтня порівняно з 17 жовтня середня ціна бензину А-95 на АЗС знизилась на 1 коп./л до 59,03 грн/л, а дизпальне на АЗС в середньому здешевшало на 6 коп./л до 55,93 грн/л. Ціни на стелах в основному коригували дрібні оператори АЗС. Так, на окремих станціях мереж Motto, Parallel та "24/7" зниження перевищило 2-4 грн/л, що помітно вплинуло на середні показники у регіонах, де вони працюють. Водночас у локальних мережах Chipo, Vt Petroleum (Івано-­Франківська обл), "Дніпронефть" (Дніпропетровська обл.) та Slon (Одеська обл.) приріст склав до 1 грн/л.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін погоджується з висновками "Нафторинку" щодо того, що стрибок гуртових цін на бензин та дизель зумовлений сукупністю чинників, серед яких українські санкції проти румунського порту Констанца, погодження в ЄС 19 пакету санкцій проти російських енергоносіїв, а також погіршення погоди на Чорному морі. Ще одним чинником, що обмежив постачання палива в Україну, Льоушкін називає пожежі на румунському НПЗ Petrotel Lukoil та угорському НПЗ компанії MOL. Обидва заводи переробляли російську нафту, а самі пожежі, як пишуть місцеві ЗМІ відбулися внаслідок вибухів.

Зараз у нас проблеми з постачанням приблизно 30% нашого імпорту і це спричинило дефіцит пального та ажіотажне зростання цін на українському ринку. На нас чекає турбулентний період, але поки важко оцінити масштаб проблеми. Ситуація стане зрозумілішою наприкінці цього тижня, коли імпортери зрозуміють який обсяг дефіциту вони зможуть фактично покрити з інших джерел Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

За його словами наразі потенціал до зростання цін на АЗС через нещодавнє зростання в гурті складає 3 грн/л. Однак на цьому тижні великі мережі АЗС утримуються від підвищення цін на стелах, а дрібні мережі можуть підвищити ціни в межах 1 грн/л.

На ринку газу профіцит і це тисне на гуртові ціни

За даними "Нафторинку" за минулий тиждень гуртові ціни на пропан-бутан в Україні залишалися переважно стабільними з невеликими коливаннями в обидва боки. Станом на 24 жовтня порівняно з 22 жовтня ціна на LPG на умовах доставки по Україні знизилася на 4 грн/т до 55 785 грн/т. Невелике зниження відбулося, зокрема, завдяки зниженню цін у пропозиціях компаній "Укрєвротрейд Оіл" та "Ост газ груп" (на 50-500 грн/т).

Середня ціна партій пропан-бутану на умовах самовивозу навпаки зросла на 284 грн/т, до 54 007 грн/т. Причиною цього стало підвищення ціни гуртовим трейдером компанією "Барс" Києві, Черкаській та Полтавській областях на чистий пропан на 900-1000 грн/т до 56 900-57 050 грн/т. Трохи нижчим було підвищення ціни на Одещині. Там компанії "Оіл-Транс Одеса", UNTK та "Юкас Петролеум" підняли ціни на пропан-бутан на 300-500 грн/т до 52 900-53 100 грн/т

22 жовтня на торгах Gazotrade від "Системойлінжиніринг" 115 т скрапленого газу українського видобутку було реалізовано за 55 600 грн/т (з ПДВ). Це на 100 грн/т дорожче, ніж на попередньому аукціоні 20 жовтня. Втім, уже 23 жовтня ціна знизилася: 95 т продали на 200 грн/т дешевше.

На АЗС ціна газу залишалася переважно незмінною. Станом на 24 жовтня порівняно з 17 жовтня середня ціна пропан-бутану на українських заправках знизилась на 5 коп./л до 34,10 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, на цьому тижні гуртові ціни на пропан-бутан можуть знизитись в межах 500-1000 грн/т. Це пов'язано зі зниженням реалізації газу на АЗС, а також профіцитом на ринку.

Кілька тижнів тому судна, які заходили в Дунайські порти розпродавали поки вони були ще в дорозі. А зараз такого вже нема. Навпаки, мережі АЗС відмовляються від додаткових обсягів, щоб зафіксувати ціну Михайло Шубан Засновник истеми торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

За його словами, на АЗС на цьому тижні ціни на автогаз залишатимуться незмінними, оскільки протягом попередніх тижнів мережі утрималися від підвищення цін після зростання гуртових цін у вересні .

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 53,49 50,49 31,29 БРСМ-Нафта 54,99 51,99 31,79

Дані: застосунки мереж АЗС.