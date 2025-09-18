Нафтопродукти з румунського порту Констанца можуть потрапити під санкції: що буде з цінами на АЗС

З 1 жовтня Україна може заблокувати імпорт пального з румунського порту Констанца. З цього порту до України надходить чверть всього імпортного дизпалива. Більшість, опитаних Delo.ua експертів переконані, що в умовах блокування постачання на українських АЗС може здорожчати, оскільки замістити ці обсяги швидко не вийде.

Питання щодо блокування постачання палива з Констанци розглядається українською владою через те, що значна частка нафтопродуктів туди надходить з Туреччини, дизпаливо з якої під санкціями з 2023 та з Індії, пальне з якої потрапить під обмеження з 1 жовтня.

Як можуть зрости ціни на АЗС

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн каже, що зараз йдуть міжвідомчі консультації, щодо санкцій проти нафтопродуктів, які постачаються з порту Констанца.

"75% постачань до Констанци цього року це Індія та Туреччина. У 2023 ми ввели санкції проти 90% турецьких портів. І виходить, що танкери з цих портів їдуть в Констанцу, а звідти їдуть в Україну і це обхід санкцій. Також є чутки, що до Констанци заходить багато пального з Єгипту який теж під санкціями", — каже Куюн.

При цьому він зауважує, що 25% всього імпорту дизпалива в Україну надходить саме з Констанци. Ситуація зараз також ускладнюється тим, що на Чорному морі починається сезон штормів, коли танкери перестають заходити до каналу Сулина, який з'єднує Чорне море та Дунай. Тож в цих умовах наша залежність від постачання нафтопродуктів з Констанци лише посилюється.

Тож на думку експерта, якщо постачання з цього порту будуть повністю заблоковані, імпортерам потрібно буде шукати інші канали постачання. В цих умовах грецькі чи італійські трейдери можуть збільшити премії в межах $10/тонна, що співставно зростанню 50 коп./л на стелах АЗС, зазначає Куюн.

Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін налаштований песимістичніше. Він каже, що вплив обмежень постачання палива з Індії та з порту Констанца на ціни буде суттєвішим. До того ж на тлі перемовин США та ЄС щодо 19 пакету санкцій проти РФ, є ризики щодо постачання пального з Угорщини чи Словаччини, які поки не відмовилися від російської нафти та отримують її через нафтопровід "Дружба".

"Кожне з цих обмежень (Констанца, Індія та Словаччина з Угорщиною) окремо збільшить ціну на дизель та бензин на стелі в межах 75-80 коп./л. Якщо їх введуть одночасно, ми отримаємо зростання на 2 грн/л. І це без урахування ажіотажу на гуртовому ринку", — каже Льоушкін.

Він зауважує, що нещодавно через шторми на Чорному морі дизпальне в гурті здорожчало на 1 грн/л саме через ажіотаж. А закриття суттєвих каналів постачання палива викличе ще більший ажіотаж та дефіцит, оскільки трейдери не зможуть швидко переорієнтуватися на постачання з інших напрямків.

Посилення санкцій без здорожчання пального

На думку Куюна, навіть при посиленні санкцій можливий сценарій за якого українські водії не побачать змін на стелах АЗС. В порту Констанца є дійсно багато пального з російської нафти, але 25% постачань до цього порту йде з НПЗ Греції та Італії та США. І кількість "неросійського пального" в порту може зрости.

" Якщо буде знайдено збалансоване рішення, то ринок взагалі не відчує наслідків, бо в порт привезуть нормальне пальне й обсяги збережуться. Якщо накласти санкції на весь порт, то може бути ситуація, що під забороною опиниться дизель зі США", — зауважує Куюн.

Аналітика консалтингової компанії "Нафторинок" Олександра Сіренко, на відміну від колег сумнівається, що пальне подорожчає за будь-якого сценарію, оскільки українські трейдери за час війни навчилися досить швидко змінювати напрямки постачання і для переорієнтації на нових постачальників їм знадобиться не більше ніж місяць. До того ж споживання палива в Україні падає з року в рік, а ринок в профіциті.