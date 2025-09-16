Україна обмежить імпорт дизпального з Індії: чим замінять

Імпорт дизельного пального з Індії в Україну буде обмежено. Всі партії палива індійського походження будуть проходити процедуру відбору і лабораторного аналізу проб.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє галузеве видання enkorr.

Як обмежать імпорт

Зазначається, що відповідну вимогу стосовно імпорту індійського пального 15 вересня Служба безпеки України спрямувала на адресу Енергетичної митниці . Обмеження набудуть чинності з 1 жовтня.

Вони діятимуть за аналогією з тими, що раніше були накладені на дизпальне з Туреччини у вересні 2023 року. Тоді рішенням РНБО низку турецьких портів, як приймали суттєві обсяги російського ДП, було внесено до переліку ризикованих, а всі партії, що надходили з них, підлягали лабораторному аналізу.

Чим замінять та чи виникне дефіцит

Опитані виданням румунські трейдери вважають, що після заборони імпорту індійського палива, найімовірніше, зросте попит на ДП з інших південних напрямків.

"Великі обсяги з Індії закупалися не тому, що іншого продукту на ринку не було, а тому, що індійське паливо було дешевшим. Ринок налаштується під інші напрямки й ціни. Наприклад, у серпні ми вже привезли партії дизелю з заводу SARAS", — повідомив оператор Oil Terminal.

Не бачать проблем із забезпеченням українського ринку трейдери, що постачають танкерні партії. Вони готові замістити індійські обсяги, але така заміна коштуватиме ринку додатково кілька доларів, оскільки попит на танкерні перевезення зросте.

Крім того, у разі повного блокування постачання з Індії й інших "гібридних" джерел російських нафтопродуктів, трейдери оперативно можуть подвоїти обсяги постачання, використовуючи винятково польську портову інфраструктуру.

"Український ринок давно довів, що він здатний швидко й гнучко реагувати на будь-які виклики, забезпечуючи країну необхідними ресурсами у найкоротший термін", — вважає Євген Поспєлов, заступник директора експортного відділу UNIMOT.

Україна збільшила імпорт дизпального з Індії

У серпні 2025 року в Україну було імпортовано 119 тис. т індійського ДП, що становило 18% від усього обсягу імпорту.

Обсяги постачань зросли на 42,8% порівняно з попереднім місяцем – до 3,8 тис. т на добу.

За оцінкою аналітиків, за 8 місяців 2025 року імпорт дизпального індійського походження зріс більш, ніж у шість разів проти аналогічного періоду торік. Частка постачань з Індії сягнула 11,6% у 2025 році проти 1,7% роком раніше.

Після введення західних санкцій проти Москви Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що дозволило її нафтопереробним заводам отримувати вигоду від значних знижок.

При цьому Індія також переробляє сировину з Перської затоки та інших регіонів.