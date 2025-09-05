Україна збільшила імпорт дизпального з Індії

У серпні 2025 року Індія втримала лідерські позиції в структурі постачань дизельного палива. Обсяги постачань зросли на 42,8% порівняно з попереднім місяцем – до 3,8 тис. т на добу. Це найвищий рівень з липня 2023 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "НафтоРинок".

Зазначається, що дизельне пальне індійського виробництва склало 18,1% ресурсної бази у серпні проти 15,5% місяцем раніше.

Основний обсяг дизпального індійського походження надходить із Румунії – 94,9% постачань від ключових регіональних трейдерів – Euronova Energies, Alkagesta, SOCAR Petroleum і Oscar Downstream, переважно річковими постачанням до Дунаю (79,7% обсягу з Румунії) та залізницею (17,2%).

Партії автотранспортом з Констанци, Роману та Окна-Муреш сумарно формують 3,1% відправлень з Румунії у серпні.

Решту постачань забезпечила група Wexler через підсанкційний термінал OPET Petrolculuk у турецькому порту Мармара Ереглісі.

Зріс у шість разів

За оцінкою аналітиків, за 8 місяців 2025 року імпорт дизпального індійського походження зріс більш, ніж у шість разів проти аналогічного періоду торік. Частка постачань з Індії сягнула 11,6% у 2025 році проти 1,7% роком раніше.

У структурі імпорту продукція індійського виробництва посіла четверте місце за січень-серпень 2025 році, поступившись Туреччині, Греції та Словаччині.

При цьому з 27 серпня 2025 року набули чинності вторинні санкції ЄС на нафтопродукти з російської нафти. З 21 січня 2026 року імпорт таких продуктів із третіх країн дозволений лише за наявності підтвердження їх неросійського походження. Для імпортерів обов’язковою є відповідна документація.

Після введення західних санкцій проти Москви Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що дозволило її нафтопереробним заводам отримувати вигоду від значних знижок.

При цьому Індія також переробляє сировину з Перської затоки та інших регіонів.

Водночас, президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти товарів з Індії, аргументуючи це боротьбою з країною, яка купує російську нафту. Натомість Індія наполягає на збереженні зв'язків з Росією, аргументуючи це "фінансовою вигодою".



