Трейдери очікують здешевшання нафти у вересні: якими будуть ціни на АЗС

За словами опитаних Delo.ua експертів, з великою ймовірністю ціни на пальне бензин та дизель залишаться незмінними, однак великі мережі АЗС можуть почати знижувати ціни в боротьбі. Разом з цим скраплений газ на АЗС може дещо здорожчати.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту знизились, оскільки трейдери очікували ослаблення попиту в найбільшому у світі споживачі нафти США. З 1 вересня в США там закінчується літній сезон активного споживання. Тим часом картель ОПЕК восени має намір прискорити збільшення видобутку сирої нафти, щоб наростити частку на ринку. Стрибок пропозиції на фоні зниження попиту може призвести до зниження глобальних цін.

Станом на вечір п'ятниці 29 серпня порівняно з попереднім днем жовтневі ф’ючерси еталонної марки Brent здешевшали на $0,5 за барель або на 0,74% до $67,48 за барель, а жовтневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate знизились на $0,59 або на 0,91% до $64,01 за барель.

Трейдери також спостерігають за можливими наслідками рішення президента США Дональда Трампа подвоїти мита для Індії, через її небажання відмовитися від російської нафти. На думку аналітиків Індія може проігнорувати погрози Трампа і восени наростити закупівлю російської нафти за зниженими цінами. Це може додатково тиснути на світові ціни.

Конкуренція між мережами може призвести до передчасного зниження цін на бензин та дизель

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", серпень закінчився здешевшанням дизпалива в гурті. Станом на вечір п'ятниці 29 серпня порівняно з 22 серпня середня гуртова ціна дизпалива знизилась на 56 коп./л до 45,84 грн/л.

Котирування газойлю (основна сировина для виробництва дизпалива) на Лондонській біржі станом на 29 серпня порівняно з попереднім днем знизились на $3,5/т до $675/т. Гривня продовжує укріплюватися щодо долара, свідчать дані НБУ. Зокрема, курс долара склав 41,26 грн (–0,06 грн), євро – показав зростання на 0,25 грн, до 48,13 грн. Контракти на імпорт палива зазвичай укладають в доларах, а акцизи, які імпортери сплачують при розмитненні, передбачені в євро.

Гуртові ціни на бензин за минулий тиждень майже не змінились. Станом на вечір 29 серпня порівняно з 22 серпня середня ціна А-95 зросла на 3 коп./л до 47,93 грн/л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах демонстрували різноспрямовану динаміку у четвер 28 серпня порівняно з 27 серпня. В портах Північно-Західної Європи ціна пального знизилася на $1/т, до $726-743/т, а в Середземномор’ї зросла на $1/т, до $711-721/т.

Ціни на бензин та дизель на АЗС за минулий тиждень майже не змінилися. Станом на 29 серпня порівняно з 22 серпня середня ціна бензину А-95 знизилась на 3 коп./л до 59,02 грн/л, а дизпаливо в середньому здешевшало на 2 коп./л до 55,93. Слабке здешевшання було зумовлено зниженням цін на АЗС дрібних регіональних мереж. Мережа SVR у Полтавській та Харківській областях знизила ціни на бензин та ДП на 1 грн/л. Здешевшання пального також зафіксоване в локальних мережах Lotus, Factor та "САН".

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна н а цьому тижні ціни на бензин та дизпаливо на українських АЗС залишаться незмінними . А от протягом вересня ціна на пальне залежатиме від кількох факторів. По-перше, попит на пальне може знизити закінчення активного сезону споживання з першими осінніми дощами, що можуть початися в другій половині вересня або вже в жовтні. За словами експерта це може посилити боротьбу за клієнта між мережами перед початком зимового сезону та в результаті привести до зниження цін.

Водночас Льоушкін зауважує, що мережі OKKO та WOG можуть посилити конкурентну боротьбу ще до початку дощів, оскільки ці мережі втрачають позиції в конкурентній боротьбі з мережами Ukrnafta та UPG.

За моєю інформацією Ukrnafta та UPG зараз нарощують продажі пального, тоді як OKKO та WOG втрачають в конкуренції. Тож ці мережі можуть почати боротьбу за клієнта до того як закінчиться високий сезон Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Таким чином протягом вересня ціни на бензин та дизель на АЗС можуть здешевшати на 2 грн/л. Водночас є висока ймовірність того, що ціни залишаться незмінними до початку жовтня.

Постачання газу стабілізуються після обстрілів Ізмаїльського району

За даними "Нафторинку" імпорт пропан-бутану в Україну за тиждень з 21 по 27 серпня порівняно з попереднім тижнем збільшився досягнувши 27 тис. т. Найбільший внесок у це зростання зробили морські постачання, які збільшилися майже у чотири рази, сягнувши 14 тис. т. Обсяги постачання залізницею подвоїлися, досягнувши 4 тис. т, автопартії зросли ж найменше – на 6%, досягнувши 8,3 тис. т.

Гуртова ціна на газ 29 серпня порівняно з 27 серпня знизилась на 433 грн/т до 54 449 грн/т на умовах доставки. Водночас середня ціна газу самовивозом по країні знизилась на 380 грн/т, і тепер становить 52 386 грн/т.

На АЗС ціни на газ за тиждень майже не змінились. Станом на 29 серпня порівняно з 22 серпня середня ціна LPG знизилась на 4 коп./л до 34,12 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, на цьому тижні гуртові ціни на пропан-бутан можуть знизитись на 1,5 тис. грн/т, через те що в порту очікується кілька суден з великою кількістю пального та відносно низькою вартістю. Це стабілізує ринок, що пожвавився після простою танкерів через обстріли Ізмаїльського району. Водночас роздрібний ринок не реагуватиме на коливання гуртового, тож на цьому тижні ціни на газ на АЗС залишаться незмінними .

Протягом вересня Шубан очікує продовження активного сезону споживання, що призведе до подальшого зростання цін. В гурті цін на пропан-бутан можуть зрости на 2 тис. грн/т. в гурті. А в роздріб газ у вересні може здорожчати в межах 1 грн/л.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 32,49 БРСМ-Нафта 54,99 51,99 32,99

Дані: застосунки мереж АЗС.