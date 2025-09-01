Трейдеры ожидают удешевления нефти в сентябре: какими будут цены на АЗС

По словам опрошенных экспертов Delo.ua , с большой вероятностью цены на топливо бензин и дизель останутся неизменными, однако крупные сети АЗС могут начать снижать цены в борьбе. При этом сжиженный газ на АЗС может несколько подорожать.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились, поскольку трейдеры ожидали ослабления спроса на крупнейший в мире потребитель нефти США. С 1 сентября в США заканчивается летний сезон активного потребления. Между тем, картель ОПЕК осенью намерен ускорить увеличение добычи сырой нефти, чтобы нарастить долю на рынке. Прыжок предложения на фоне понижения спроса может привести к понижению глобальных цен.

По состоянию на вечер пятницы 29 августа по сравнению с предыдущим днем октябрьские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $0,5 за баррель или на 0,74% до $67,48 за баррель, а октябрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate снизились на $0,4 баррель.

Трейдеры также наблюдают за возможными последствиями решения президента США Дональда Трампа удвоить пошлины для Индии из-за нежелания отказаться от российской нефти. По мнению аналитиков, Индия может проигнорировать угрозы Трампа и осенью нарастить закупку российской нефти по сниженным ценам. Это может дополнительно давить на мировые цены.

Конкуренция между сетями может привести к преждевременному снижению цен на бензин и дизель.

По данным консалтинговой компании "Нафторынок", август закончился удешевлением дизтоплива в опте. По состоянию на вечер пятницы 29 августа, по сравнению с 22 августа, средняя оптовая цена дизтоплива снизилась на 56 коп./л до 45,84 грн/л.

Котировки газойля (основное сырье для производства дизтоплива) на Лондонской бирже по состоянию на 29 августа по сравнению с предыдущим днем снизились на $3,5/т до $675/т. Гривна продолжает укрепляться по отношению к доллару, свидетельствуют данные НБУ. В частности, курс доллара составил 41,26 грн (-0,06 грн), евро - показал рост на 0,25 грн, до 48,13 грн. Контракты на импорт топлива обычно заключают в долларах, а акцизы, которые импортеры платят при растаможке, предусмотрены в евро.

Оптовые цены на бензин за прошедшую неделю почти не изменились. По состоянию на вечер 29 августа, по сравнению с 22 августа, средняя цена А-95 выросла на 3 коп./л до 47,93 грн/л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах демонстрировали разнонаправленную динамику в четверг 28 августа по сравнению с 27 августа. В портах Северо-Западной Европы цена горючего снизилась на $1/т, до $726-743/т, а в Средиземноморье выросла на $1/т, до $711-721/т.

Цены на бензин и дизель на АЗС за прошлую неделю почти не изменились. По состоянию на 29 августа, по сравнению с 22 августа, средняя цена бензина А-95 снизилась на 3 коп./л до 59,02 грн/л, а дизтопливо в среднем подешевело на 2 коп./л до 55,93. Слабое удешевление было обусловлено снижением цен на АЗС мелких региональных сетей. Сеть SVR в Полтавской и Харьковской областях снизила цены на бензин и ДТ на 1 грн/л. Удешевление топлива также зафиксировано в локальных сетях Lotus, Factor и Сан.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина На этой неделе цены на бензин и дизтопливо на украинских АЗС останутся неизменными . А вот в течение сентября цена на горючее будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, спрос на горючее может снизить окончание активного сезона потребления с первыми осенними дождями, которые могут начаться во второй половине сентября или уже в октябре. По словам эксперта, это может усилить борьбу за клиента между сетями перед началом зимнего сезона и в результате привести к снижению цен.

В то же время, Левшкин отмечает, что сети OKKO и WOG могут усилить конкурентную борьбу еще до начала дождей, поскольку эти сети теряют позиции в конкурентной борьбе с сетями Ukrnafta и UPG.

По моей информации, Ukrnafta и UPG сейчас наращивают продажи горючего, тогда как OKKO и WOG теряют в конкуренции. Эти сети могут начать борьбу за клиента до того как закончится высокий сезон. Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Таким образом В течение сентября цены на бензин и дизель на АЗС могут подешеветь на 2 грн/л. В то же время высока вероятность того, что цены останутся неизменными до начала октября.

Поставки газа стабилизируются после обстрелов Измаильского района

По данным "Нафторынка" импорт пропан-бутана в Украину за неделю с 21 по 27 августа по сравнению с предыдущей неделей увеличился достигнув 27 тыс. т. Наибольший вклад в этот рост внесли морские поставки, которые увеличились почти в четыре раза, достигнув 14 тыс. т. Объемы поставок автотранспортных желез. выросли же меньше – на 6%, достигнув 8,3 тыс. т.

Оптовая цена на газ 29 августа по сравнению с 27 августа снизилась на 433 грн/т до 54449 грн/т на условиях доставки. В то же время, средняя цена газа самовывозом по стране снизилась на 380 грн/т, и теперь составляет 52 386 грн/т.

На АЗС цены на газ за неделю почти не изменились. По состоянию на 29 августа, по сравнению с 22 августа, средняя цена LPG снизилась на 4 коп./л до 34,12 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе оптовые цены на пропан-бутан могут снизиться на 1,5 тыс. грн/т, так как в порту ожидается несколько судов с большим количеством топлива и относительно низкой стоимостью. Это стабилизирует оживившийся после простоя танкеров рынок из-за обстрелов Измаильского района. В то же время, розничный рынок не будет реагировать на колебания оптового, поэтому на этой неделе цены на газ на АЗС останутся неизменными .

В течение сентября Шубан ожидает продолжения активного сезона потребления, что приведет к дальнейшему росту цен. В опте цена на пропан-бутан может вырасти на 2 тыс. грн/т. А в розницу газ в сентябре может подорожать около 1 грн/л.

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 32,49 БРСМ-Нафта 54,99 51,99 32,99

Данные: приложения сетей АЗС.