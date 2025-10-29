Цены на топливо 29 октября 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 29 октября 2025 (среда), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,41 грн (-1 коп.) А-95 58,71 грн (+3 коп.) А-92 56,86 грн (-39 коп.) ДТ 56,39 грн (+50 коп.) Газ 34,47 грн (0 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 59,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 59,99 35,98 УКРНАФТА 62,99 58,99 56,99 56,99 34,49 SOCAR 63,49 60,82 57,66 34,65 AMIC 61,99 58,94 56,99 56,54 33,21 БРСМ-Нафта 54,29 50,92 32,71

Напомним, цены на нефть несколько снизились в среду, продолжив свое трехдневное падение, поскольку рынок взвешивает сомнения в эффективности недавних санкций США против России и сигналах о потенциальном увеличении добычи со стороны группы ОПЕК+.