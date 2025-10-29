Цены на нефть падают на фоне опасений по поводу санкций против России и увеличения добычи ОПЕК+

Цены на нефть несколько снизились в среду, продолжив свое трехдневное падение, поскольку рынок взвешивает сомнения в эффективности недавних санкций США против России и сигналах о потенциальном увеличении добычи со стороны группы ОПЕК+.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на сырую нефть марки Brent снизились на 7 центов, или 0,11%, до 64,33 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate свалились на 7 центов, либо 0,12%, до 60,08 бакса.

Запасы сырой нефти упали на 4,02 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 24 октября, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными. Запасы бензина сократились на 6,35 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов – на 4,36 миллиона баррелей по сравнению с неделей ранее, сообщили источники.

Снижение происходит после того, как на прошлой неделе цены на Brent и WTI зафиксировали самый недельный рост с июня после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против крупных российских нефтяных компаний, в частности "Лукойл" и "Роснефть", связанных с Украиной.

Однако сомнения в том, что санкции смогут компенсировать избыток предложения, а также разговоры о возможном увеличении добычи ОПЕК+ привели к удешевлению нефти.

Кремль во вторник заявил, что Россия предлагает высококачественную энергию по выгодной цене, и ее партнеры сами будут решать, покупать ли ее энергоносители после введения американских санкций.

В то же время, по словам источников в отрасли, многие индийские нефтеперерабатывающие заводы приостановили новые заказы на российскую нефть, ожидая разъяснений от правительства и поставщиков, а некоторые обращаются к спотовому рынку для поиска альтернатив.

ОПЕК+, крупнейшая в мире группа стран-производителей нефти, склоняется к умеренному увеличению добычи в декабре, сообщили четыре источника, знакомых с переговорами, причем два источника назвали дополнительные 137 000 баррелей в день.

Кроме того, по данным Американского института нефти, опубликованным во вторник, запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в США на прошлой неделе снизились. Во вторник генеральный директор саудовского государственного нефтяного гиганта Aramco заявил, что спрос на сырую нефть был высок даже до введения санкций против российских нефтяных гигантов, а спрос со стороны Китая все еще остается стабильным.

Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине.