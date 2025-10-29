Ціни на нафту падають на тлі побоювань щодо санкцій проти Росії та збільшення видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту дещо знизилися в середу, продовживши своє триденне падіння, оскільки ринок зважує сумніви щодо ефективності нещодавніх санкцій США проти Росії та сигнали про потенційне збільшення видобутку з боку групи ОПЕК+.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent знизилися на 7 центів, або 0,11%, до 64,33 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 7 центів, або 0,12%, до 60,08 долара.

Запаси сирої нафти впали на 4,02 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 24 жовтня, повідомили джерела, які побажали залишитися анонімними. Запаси бензину скоротилися на 6,35 мільйона барелів, а запаси дистилятів – на 4,36 мільйона барелів порівняно з тижнем раніше, повідомили джерела.

Зниження відбувається після того, як минулого тижня ціни на Brent та WTI зафіксували найбільше тижневе зростання з червня після того, як президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти великих російських нафтових компаній, зокрема "Лукойл" та "Роснефть", пов'язані з Україною.

Проте, сумніви в тому, що санкції зможуть компенсувати надлишок пропозиції, а також розмови про можливе збільшення видобутку ОПЕК+, призвели до здешевлення нафти.

Кремль у вівторок заявив, що Росія пропонує високоякісну енергію за вигідною ціною, і її партнери самі вирішуватимуть, чи купувати її енергоносії після запровадження американських санкцій.

Водночас, за словами джерел у галузі, багато індійських нафтопереробних заводів призупинили нові замовлення на російську нафту, очікуючи роз'яснень від уряду та постачальників, а деякі звертаються до спотового ринку для пошуку альтернатив.

ОПЕК+, найбільша у світі група країн-виробників нафти, схиляється до помірного збільшення видобутку в грудні, повідомили чотири джерела, знайомі з переговорами, причому два джерела назвали додаткові 137 000 барелів на день.

Крім того, за даними Американського інституту нафти, опублікованими у вівторок, запаси сирої нафти, бензину та дистилятів у США минулого тижня знизилися. У вівторок генеральний директор саудівського державного нафтового гіганта Aramco заявив, що попит на сиру нафту був високим навіть до запровадження санкцій проти російських нафтових гігантів, а попит з боку Китаю все ще залишається стабільним.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.