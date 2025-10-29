Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,01

EUR

48,98

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,34

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на нафту падають на тлі побоювань щодо санкцій проти Росії та збільшення видобутку ОПЕК+

нафта
Ціни на нафту падають / Depositphotos

Ціни на нафту дещо знизилися в середу, продовживши своє триденне падіння, оскільки ринок зважує сумніви щодо ефективності нещодавніх санкцій США проти Росії та сигнали про потенційне збільшення видобутку з боку групи ОПЕК+.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent знизилися на 7 центів, або 0,11%, до 64,33 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 7 центів, або 0,12%, до 60,08 долара.

Запаси сирої нафти впали на 4,02 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 24 жовтня, повідомили джерела, які побажали залишитися анонімними. Запаси бензину скоротилися на 6,35 мільйона барелів, а запаси дистилятів – на 4,36 мільйона барелів порівняно з тижнем раніше, повідомили джерела.

Зниження відбувається після того, як минулого тижня ціни на Brent та WTI зафіксували найбільше тижневе зростання з червня після того, як президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти великих російських нафтових компаній, зокрема "Лукойл" та "Роснефть", пов'язані з Україною.

Проте, сумніви в тому, що санкції зможуть компенсувати надлишок пропозиції, а також розмови про можливе збільшення видобутку ОПЕК+, призвели до здешевлення нафти.

Кремль у вівторок заявив, що Росія пропонує високоякісну енергію за вигідною ціною, і її партнери самі вирішуватимуть, чи купувати її енергоносії після запровадження американських санкцій.

Водночас, за словами джерел у галузі, багато індійських нафтопереробних заводів призупинили нові замовлення на російську нафту, очікуючи роз'яснень від уряду та постачальників, а деякі звертаються до спотового ринку для пошуку альтернатив.

ОПЕК+, найбільша у світі група країн-виробників нафти, схиляється до помірного збільшення видобутку в грудні, повідомили чотири джерела, знайомі з переговорами, причому два джерела назвали додаткові 137 000 барелів на день.

Крім того, за даними Американського інституту нафти, опублікованими у вівторок, запаси сирої нафти, бензину та дистилятів у США минулого тижня знизилися. У вівторок генеральний директор саудівського державного нафтового гіганта Aramco заявив, що попит на сиру нафту був високим навіть до запровадження санкцій проти російських нафтових гігантів, а попит з боку Китаю все ще залишається стабільним.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.

Автор:
Тетяна Бесараб