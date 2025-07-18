UPG хоче орендувати 200 "приватівських" АЗС по всій країні

Мережа АЗС UPG подала в Антимонопольний комітет запит на оренду 200 АЗС, що належали групі “Приват” Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Про це в інтерв'ю виданню Forbes розповів власник мережі Володимир Петренко.

"Ми подали в Антимонопольний комітет запит на оренду ще 200 АЗС по всій Україні. Подробиці – після погодження АМКУ", — сказав Петренко.

За його словами компанія хоче взяти в оренду ці АЗС, щоб спершу дослідити як вони працюють, а після цього вже ухвалити рішення щодо їх купівлі. При цьому "Петренко" зауважив, що зараз ці АЗС управляються Національним агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА), а UPG вела перемовини щодо можливої оренди з директорами компаній, які володіють АЗС.

Суму угоди Петренко не повідомив, зазначивши, що це комерційна таємниця. При цьому бізнесмен зауважив, що для оренди кожної АЗС договір буде укладено окремий договір на два роки й більше.

Разом з цим, голова АМКУ Павло Кириленко в кометарі профільному виданню "Нафторинок" підтвердив, що мережа UPG дійсно подала до комітету запит на оренду 200 АЗС по всій території України.

Як "Приват" втратив позиції на паливному ринку

На початок повномасштабної війни група "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова була найбільшим гравцем на українському ринку пального. У 2021 році за оцінкою АМКУ "Приват" контролював 169 операторів АЗС(Авіас, Авіас+, ANP та інші), які керували майже 25% заправок в Україні(всього 1625 АЗС). Усі ці оператори торгували пальним виробленим на Кременчуцькому нафтопереробному заводі через систему безготівкового розрахунку “Авіас” скретч-картами та паливними картами. А координував роботу мереж АЗС центр в Дніпрі.

Найбільшим ударом по “приватівцям” стала націоналізація компанії “Укрнафти”, яка є найбільшим нафтовидобувником країни, а також володіла понад 500 АЗС та компанії “Укртатнафта”, котра контролює єдиний в Україні великий нафтопереробний завод в Кременчуці. У листопаді 2022 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про примусове відчудження зазначених компаній та передачі їх під контроль міністерства оборони.

Після цього "Приват" став здавати позиції на ринку, хоча й залишався найбільшою неформальною мережею з 1000 АЗС на всій території України. Станом на липень 2025 заправки "приватівців" не працюють.