UPG хочет арендовать 200 "приватовских" АЗС по всей стране

Сеть АЗС UPG подала в Антимонопольный комитет запрос на аренду 200 АЗС, принадлежавших группе Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом в интервью Forbes рассказал владелец сети Владимир Петренко.

"Мы подали в Антимонопольный комитет запрос на аренду еще 200 АЗС по всей Украине. Подробности - после согласования АМКУ", - сказал Петренко.

По его словам, компания хочет взять в аренду эти АЗС, чтобы сначала исследовать как они работают, а после этого уже принять решение по их покупке. При этом "Петренко" отметил, что сейчас эти АЗС управляются Национальным агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА), а UPG вела переговоры о возможной аренде с директорами компаний, владеющих АЗС.

Сумму соглашения Петренко не сообщил, отметив, что это коммерческая тайна. При этом бизнесмен отметил, что для аренды каждой АЗС договор будет заключен отдельный договор на два года и больше.

Вместе с этим глава АМКУ Павел Кириленко в комментарии профильному изданию "Нафторинок" подтвердил, что сеть UPG действительно подала в комитет запрос на аренду 200 АЗС по всей территории Украины.

Как "Приват" потерял позиции на топливном рынке

В начале полномасштабной войны группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова была крупнейшим игроком на украинском рынке горючего. В 2021 году по оценке АМКУ "Приват" контролировал 169 операторов АЗС (Авиас, Авиас+, ANP и другие), управлявших почти 25% заправок в Украине (всего 1625 АЗС). Все эти операторы торговали горючим производимым на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе через систему безналичного расчета "Авиас" скретч-картами и топливными картами. А координировал работу сетей АЗС центр в Днепре.

Наибольшим ударом по "приватовцам" стала национализация компании "Укрнафты", которая является крупнейшим нефтедобывателем страны, а также владела более 500 АЗС и компании "Укртатнафта", которая контролирует единственный в Украине крупный нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. отчуждение указанных компаний и передачи их под контроль министерства обороны.

После этого "Приват" стал сдавать позиции на рынке, хотя и оставался самой большой неформальной сетью из 1000 АЗС на всей территории Украины. По состоянию на июль 2025 года заправки "приватовцев" не работают.