UPG просить у Антимонопольного комітету дозволу орендувати ще 60 "приватівських" заправок

АЗС UPG заправка
Мережа UPG розширюється за рахунок "приватівських" АЗС / UPG

Приватне підприємство "Укрпалетсистем" (мережа UPG) просить дозволу у Антимонопольного комітету України на оренду ще 60 АЗС, які раніше працювали під брендом "Авіас"/ANP групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Заявки розглянуть 9 жовтня.

Про це пише Delo.ua з посиланням на проєкт порядку денного засідання АМКУ.

Відповідні заяви було подано 28 серпня 2025 року.

Йдеться про активи у вигляді 60 єдиних майнових комплексів – автозаправних станцій, що належать 17 компаніям (ТОВ):

  1. "Айлонг Еволюшн".
  2. "Вертікс-Молл".
  3. "Альбіленд".
  4. "Екотрейд Компані".
  5. "Енджел Кепітал".
  6. "Євротрейд Експо".
  7. "Жасмі-Трейд".
  8. "Корсо Таун".
  9. "Лайк Інвест".
  10. "Лідер Фінанс".
  11. "Ньюпорт Холдінг".
  12. "Перспектива Про".
  13. "Сіріус Голд".
  14. "Скай Проект".
  15. "Сорелла Оіл".
  16. "Старт Бізнес-Плюс".
  17. "Тарос Груп".

Згідно з даними YouControl, бенефіціаром цих компаній є Юрій Кіперман – батько Михайла Кіпермана, який управляє мережею АЗС "Привату". Лише в одній компанії – "Вертікс-Молл" – не було зазначено кінцевого бенефіціара, але, найімовірніше, вона також є "приватівською".

UPG не вперше просить розширити свою мережу за рахунок "приватівських" активів. Зокрема, 10 липня їй дозволили орендувати 34 заправки, а 31 липня АМКУ передав компанії в оренду ще 47 автозаправок. 14 серпня Антимонопольний комітет надав їй дозвіл на оренду ще 46 "приватівських" АЗС, 4 вересня – 75-ти, а 25 вересня – ще 17-ти.

У вересні UPG запустила в роботу 34 нові заправки у київському регіоні (тобто перші, дозвіл на оренду яких надав АМКУ), що раніше працювали під брендами ANP і "Авіас". У пресслужбі наголошували, що завдяки розширенню мережа зможе додатково сплатити близько 100 мільйонів гривень податків до кінця 2025 року.

На початок повномасштабної війни група "Приват" залишалася найбільшим оператором на ринку пального: її АЗС працювали під різними брендами та реалізовували продукцію Кременчуцького НПЗ. Координаційний центр управління мережею знаходився у Дніпрі.

Найсерйознішим ударом для бізнесу стала націоналізація "Укрнафти"  найбільшого нафтовидобувника країни. У листопаді 2022 року акції компанії були примусово відчужені рішенням уряду і Ставки верховного головнокомандувача, а контроль над нею передали Міністерству оборони. Технічно процедуру провела НКЦПФР.

Автор:
Наталія Гулєнцова