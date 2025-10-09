- Категория
UPG просит у Антимонопольного комитета разрешения арендовать еще 60 "приватовских" заправок
Частное предприятие "Укрпаллетсистем" (сеть UPG) просит разрешения у Антимонопольного комитета Украины на аренду еще 60 АЗС, ранее работавших под брендом "Авиас"/ANP группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Заявки будут рассмотрены 9 октября.
Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на проект повестки заседания АМКУ.
Соответствующие заявления были поданы 28 августа 2025 года.
Речь идет об активах в виде 60 единых имущественных комплексов – автозаправочных станций, принадлежащих 17 компаниям (ООО):
- "Айлонг Эволюшн".
- "Вертикс-Молл".
- "Альбиленд".
- "Экотрейд Компани".
- "Энджел Кэпитал".
- "Евротрейд Экспо".
- "Жасми-Трейд".
- "Корсо Таун".
- "Лайк Инвест".
- "Лидер Финанс".
- "Ньюпорт Холдинг".
- "Перспектива Про".
- "Сириус Голд".
- "Скай Проект".
- "Сорелла Оил".
- "Старт Бизнес-Плюс".
- "Тарос Групп".
Согласно данным YouControl, бенефициаром этих компаний является Юрий Киперман – отец Михаила Кипермана, управляющего сетью АЗС "Привата". Только в одной компании – "Вертикс-Молл" – не был указан конечный бенефициар, но, вероятнее всего, она также является "приватовской".
UPG не в первый раз просит расширить свою сеть за счет "приватовских" активов. В частности, 10 июля ей разрешили арендовать 34 заправки, а 31 июля АМКУ передал компании в аренду еще 47 автозаправок. 14 августа Антимонопольный комитет предоставил ей разрешение на аренду еще 46 "приватовских" АЗС, 4 сентября – 75-ти, а 25 сентября - еще 17-ти.
В сентябре UPG запустила в работу 34 новые заправки в киевском регионе (то есть первые, разрешение на аренду которых предоставил АМКУ), ранее работавшие под брендами ANP и "Авиас". В пресс-службе отмечали, что благодаря расширению сеть сможет дополнительно уплатить около 100 миллионов гривен налогов до конца 2025 года.
До начала полномасштабной войны группа "Приват" оставалась крупнейшим оператором на рынке горючего: ее АЗС работали под разными брендами и реализовывали продукцию Кременчугского НПЗ. Координационный центр управления сетью находился в Днепре.
Самым серьезным ударом для бизнеса стала национализация "Укрнафты" – крупнейшего нефтедобывателя страны. В ноябре 2022 года акции компании были принудительно отчуждены решением правительства и Ставки верховного главнокомандующего, а контроль над ней передали Министерству обороны. Технически процедуру провела НКЦБФР.