UPG просит у Антимонопольного комитета разрешения арендовать еще 60 "приватовских" заправок

Частное предприятие "Укрпаллетсистем" (сеть UPG) просит разрешения у Антимонопольного комитета Украины на аренду еще 60 АЗС, ранее работавших под брендом "Авиас"/ANP группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Заявки будут рассмотрены 9 октября.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на проект повестки заседания АМКУ.

Соответствующие заявления были поданы 28 августа 2025 года.

Речь идет об активах в виде 60 единых имущественных комплексов – автозаправочных станций, принадлежащих 17 компаниям (ООО):

"Айлонг Эволюшн". "Вертикс-Молл". "Альбиленд". "Экотрейд Компани". "Энджел Кэпитал". "Евротрейд Экспо". "Жасми-Трейд". "Корсо Таун". "Лайк Инвест". "Лидер Финанс". "Ньюпорт Холдинг". "Перспектива Про". "Сириус Голд". "Скай Проект". "Сорелла Оил". "Старт Бизнес-Плюс". "Тарос Групп".

Согласно данным YouControl, бенефициаром этих компаний является Юрий Киперман – отец Михаила Кипермана, управляющего сетью АЗС "Привата". Только в одной компании – "Вертикс-Молл" – не был указан конечный бенефициар, но, вероятнее всего, она также является "приватовской".

UPG не в первый раз просит расширить свою сеть за счет "приватовских" активов. В частности, 10 июля ей разрешили арендовать 34 заправки, а 31 июля АМКУ передал компании в аренду еще 47 автозаправок. 14 августа Антимонопольный комитет предоставил ей разрешение на аренду еще 46 "приватовских" АЗС, 4 сентября – 75-ти, а 25 сентября - еще 17-ти.

В сентябре UPG запустила в работу 34 новые заправки в киевском регионе (то есть первые, разрешение на аренду которых предоставил АМКУ), ранее работавшие под брендами ANP и "Авиас". В пресс-службе отмечали, что благодаря расширению сеть сможет дополнительно уплатить около 100 миллионов гривен налогов до конца 2025 года.

До начала полномасштабной войны группа "Приват" оставалась крупнейшим оператором на рынке горючего: ее АЗС работали под разными брендами и реализовывали продукцию Кременчугского НПЗ. Координационный центр управления сетью находился в Днепре.

Самым серьезным ударом для бизнеса стала национализация "Укрнафты" – крупнейшего нефтедобывателя страны. В ноябре 2022 года акции компании были принудительно отчуждены решением правительства и Ставки верховного главнокомандующего, а контроль над ней передали Министерству обороны. Технически процедуру провела НКЦБФР.