Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

+0,09

EUR

48,14

--0,04

Наличный курс:

USD

41,48

41,37

EUR

48,60

48,40

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

UPG просит у Антимонопольного комитета разрешения арендовать еще 60 "приватовских" заправок

АЗС UPG заправка
Сеть UPG расширяется за счет "приватовских" АЗС / UPG

Частное предприятие "Укрпаллетсистем" (сеть UPG) просит разрешения у Антимонопольного комитета Украины на аренду еще 60 АЗС, ранее работавших под брендом "Авиас"/ANP группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Заявки будут рассмотрены 9 октября.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на проект повестки заседания АМКУ.

Соответствующие заявления были поданы 28 августа 2025 года.

Речь идет об активах в виде 60 единых имущественных комплексов – автозаправочных станций, принадлежащих 17 компаниям (ООО):

  1. "Айлонг Эволюшн".
  2. "Вертикс-Молл".
  3. "Альбиленд".
  4. "Экотрейд Компани".
  5. "Энджел Кэпитал".
  6. "Евротрейд Экспо".
  7. "Жасми-Трейд".
  8. "Корсо Таун".
  9. "Лайк Инвест".
  10. "Лидер Финанс".
  11. "Ньюпорт Холдинг".
  12. "Перспектива Про".
  13. "Сириус Голд".
  14. "Скай Проект".
  15. "Сорелла Оил".
  16. "Старт Бизнес-Плюс".
  17. "Тарос Групп".

Согласно данным YouControl, бенефициаром этих компаний является Юрий Киперман – отец Михаила Кипермана, управляющего сетью АЗС "Привата". Только в одной компании – "Вертикс-Молл" – не был указан конечный бенефициар, но, вероятнее всего, она также является "приватовской".

UPG не в первый раз просит расширить свою сеть за счет "приватовских" активов. В частности, 10 июля ей разрешили арендовать 34 заправки, а 31 июля АМКУ передал компании в аренду еще 47 автозаправок. 14 августа Антимонопольный комитет предоставил ей разрешение на аренду еще 46 "приватовских" АЗС, 4 сентября  75-ти, а 25 сентября - еще 17-ти.

В сентябре UPG запустила в работу 34 новые заправки в киевском регионе (то есть первые, разрешение на аренду которых предоставил АМКУ), ранее работавшие под брендами ANP и "Авиас". В пресс-службе отмечали, что благодаря расширению сеть сможет дополнительно уплатить около 100 миллионов гривен налогов до конца 2025 года.

До начала полномасштабной войны группа "Приват" оставалась крупнейшим оператором на рынке горючего: ее АЗС работали под разными брендами и реализовывали продукцию Кременчугского НПЗ. Координационный центр управления сетью находился в Днепре.

Самым серьезным ударом для бизнеса стала национализация "Укрнафты"  крупнейшего нефтедобывателя страны. В ноябре 2022 года акции компании были принудительно отчуждены решением правительства и Ставки верховного главнокомандующего, а контроль над ней передали Министерству обороны. Технически процедуру провела НКЦБФР.

Автор:
Наталия Гуленцова