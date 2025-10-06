Мировые цены на нефть рухнули, потому что ОПЕК+ снова наращивает добычу: что будет с ценами на украинских АЗС

После рекордного роста мировые цены на нефть резко упали до самых низких значений за последние три месяца. Опрошенные Delo.ua эксперты говорят, что это падение пока не отразится на ценах бензина и дизеля на стелах украинских АЗС. А вот автогаз на заправках может подорожать, двигаясь по оптовому рынку, где цены растут уже несколько недель.

Рекордное падение нефтяных котировок было предопределено планами картеля ОПЕК+ нарастить добычу, а также возобновлением работы ирано-курдского нефтепровода. Кроме того, на цены давили новости о мирных переговорах администрации Трампа и ХАМАС. Также аналитики прогнозируют профицит нефти на мировых рынках в ближайшие месяцы из-за закрытия техобслуживания нефтеперерабатывающих заводов во всем мире и окончания сезона активного потребления горючего.

По состоянию на вечер пятницы 3 октября по сравнению с предыдущим днем ноябрьские фьючерсы эталонной марки Brent подорожали на $0,42 за баррель или на 0,61% до $64,53 за баррель, а ноябрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate увеличились на $0,8 баррель. Хотя в пятницу котировки этих марок нефти несколько отскочили от дна, за неделю они упали более чем на 8%.

В воскресенье, 5 октября, картель ОПЕК+ заявил о намерениях увеличить добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки начиная с ноября. С начала года картель увеличил добычу на 2,7 млн баррелей в сутки, что составляет 2,5% всего мирового спроса. Такая политика картеля после длительного ограничения квот направлена на то, чтобы вернуть себе долю рынка от конкурентов, таких как американские добытчики сланцевой нефти.

Сети могут избежать снижения цен на АЗС до конца года, ожидая повышения акцизов

По данным консалтинговой компании "Нафторынок", на прошлой неделе оптовый рынок демонстрировал умеренное снижение цен. По состоянию на 3 октября, по сравнению с 26 сентября, средняя оптовая цена дизтоплива в Украине снизилась на 49 коп./л до 47,17 грн/л. По сравнению с 1 октября литр дизеля в Украине в среднем подешевел на 16 коп.

Котировки газойля (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже к вечеру 3 октября по сравнению с прошлыми торгами снизились на $6,40/т (–0,9%), достигнув $663,75/т. Национальная валюта демонстрирует однонаправленные колебания: доллар вырос до 41,30 грн (+0,16 грн), евро – до 48,50 грн (+0,20 грн), согласно данным НБУ. Контракты на импорт топлива в Украину трейдеры заключают в долларах, а акцизы при растаможке платят в евро.

Бензин в опте на прошлой неделе тоже подешевел. По состоянию на вечер 3 октября, по сравнению с 26 сентября, средняя оптовая цена дизтоплива в Украине снизилась на 37 коп./л до 48,61 грн/л. По сравнению с 1 октября бензин А-95 в опте в среднем подешевел на 13 коп./л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах в преддверии 2 октября по сравнению с предыдущими торгами снизились на 2,1-2,9%. В портах северо-западной Европы котировки снизились на $21/т, до $700-722/т, а в Средиземноморье - на $15/т, до $674-685/т.

На АЗС цены не изменились с июня. По состоянию на 3 октября, по сравнению с 26 сентября, средняя цена бензина А-95 снизилась на 3 коп./л до 58,93 грн/л, а дизель в среднем также подешевел на 3 коп./л до 55,87.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, на этой неделе цены на бензин и дизель на АЗС будут оставаться неизменными. В то время как в опте возможно снижение из-за снижения цен на нефть.

Бизнесмен отмечает, что сейчас внимание трейдеров приковано к нефтяным котировкам. Если цена марки Brent приблизится к отметке $60/баррель, цены на АЗС могут пропорционально снизиться за несколько недель. Но если котировки останутся в текущем коридоре $65-70/баррель до конца этого года не стоит ожидать снижения цен на стелах.

До очередного повышения акциза остается менее трех месяцев. Так что пока не ясно, пойдут ли сети на снижение цен. Если цены на нефть останутся в текущем коридоре сети, захотят удержать маржу, чтобы с нового года избежать повышения цен на стелах. Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

При этом он отмечает, что низкий сезон потребления будет усиливать конкуренцию между сетями и ближе к концу октября АЗС будут усиливать маркетинговую борьбу и ввести акции со щедрыми скидками.

Газ дорожает из-за ремонта на литовском терминале и роста котировок в Средиземноморье

По данным "Нафторынка", 3 октября по сравнению с 1 октября средняя оптовая цена LPG на условиях доставки в Украине выросла на 1 276 грн/т до 54 931 грн/т. Ряд крупных импортеров повысил цену во второй половине прошлой недели: "Полтава Газтрейд" повысила прайс в среднем на 300-3 383 грн/т в зависимости от области по всей стране. В центральных регионах LPG Progress подняла цены на 400-600 грн/т, а "Укрспецтрансгаз" - на 100 грн/т на западе.

Эти изменения привели к скачку средней стоимости в большинстве регионов. Наибольший рост цен зафиксирован в Сумской на 6,3% (57433 грн/т), Запорожской и Полтавской – на 6,2% (57500 грн/т и 56588 грн/т соответственно), Харьковской на 6,1% (58217 грн/т), а также Днепропетровской – на 5,6%.

Средняя оптовая цена пропан-бутана на условиях самовывоза выросла на 489 грн/т, достигнув 53156 грн/т. Здесь "Полтава Газтрейд" выставила на 250-3050 грн/т большие цены в ряде регионов, куда вошли Центральные и Южные области.

Между тем Алжирская компания Sonatrach, которая является ключевым игроком на рынке LPG в Средиземноморье, опубликовала цены на октябрь: по сравнению с сентябрем цена пропана выросла на $20/т до $470/т, а бутан подорожал на $40/т до $465/т.

На АЗС цена газа за прошлую неделю почти не изменилась. По состоянию на вечер пятницы 3 октября, по сравнению с 26 сентября, средняя цена пропан-бутана снизилась на 5 коп./л до 34,2 коп./л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе автогаз в гопте может подорожать на 1000 грн/тонна. Это связано с тем, что выросли котировки Sonatrach, а ORLEN в Литве, что является большим хабом для украинских импортеров, до сих пор находится на ремонте и почти не отгружает горючее.

Альтернативных источников дешевого газа нет: в Польше ресурс дорог, как и ресурс венгерской компании Mol Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Он отмечает, что на этой неделе розница начнет реагировать на предыдущие изменения на оптовом рынке. Средняя цена на LPG на АЗС за неделю может вырасти в пределах 20-30 коп./л.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 32,49 БРСМ-Нафта 53,99 50,99 32,49

Данные: приложения сетей АЗС.