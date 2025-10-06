Світові ціни на нафту обвалились, бо ОПЕК+ знову нарощує видобуток: що буде з цінами на українських АЗС

Після рекордного зростання світові ціни на нафту різко впали до найнижчих за значень за останні три місяці. Опитані Delo.ua експерти кажуть, що це падіння поки не позначиться на цінах бензину та дизелю на стелах українських АЗС. А от автогаз на заправках може здорожчати, рухаючись за гуртовим ринком, де ціни ростуть вже кілька тижнів.

Рекордне падіння нафтових котирувань було зумовлене планами картелю ОПЕК+ наростити видобуток, а також відновленням роботи ірано-курдського нафтопроводу. Крім того, на ціни тиснули новини про мирні перемовини адміністрації Трампа та ХАМАС. Також аналітики прогнозують профіцит нафти на світових ринках в найближчі місяці через закриття на техобслуговування нафтопереробних заводів у всьому світі та закінчення сезону активного споживання пального.

Станом на вечір п'ятниці 3 жовтня порівняно з попереднім днем листопадові ф’ючерси еталонної марки Brent здорожчали на $0,42 за барель або на 0,61% до $64,53 за барель, а листопадові ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate збільшились на $0,4 або на 0,66% до $60,88 за барель. Хоча в п'ятницю котирування цих марок нафти дещо відскочили від дна, за тиждень вони впали більш як на 8%.

В неділю 5 жовтня картель ОПЕК+ заявив про наміри збільшити видобуток нафти на 137 тис. барелів на добу починаючи з листопада. Від початку року картель збільшив видобуток на 2,7 млн барелів на добу, що складає 2,5% від всього світового попиту. Така політика картелю після тривалого обмеження квот спрямована на те, щоб повернути собі частку ринку від конкурентів таких, як американські видобувники сланцевої нафти.

Мережі можуть уникнути зниження цін на АЗС до кінця року, очікуючи підвищення акцизів

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" на минулому тижні гуртовий ринок демонстрував помірне зниження цін. Станом на 3 жовтня порівняно з 26 вересня середня гуртова ціна дизпалива в Україні знизилась на 49 коп./л до 47,17 грн/л. Порівняно з 1 жовтня літр дизелю в Україні в середньому здешевшав на 16 коп.

Котирування газойлю (основна сировина для виготовлення дизпалива) на Лондонській біржі станом на вечір 3 жовтня порівняно з минулими торгами знизились на $6,40/т (–0,9%), досягнувши $663,75/т. Національна валюта демонструє односпрямовані коливання: долар зріс до 41,30 грн (+0,16 грн), євро – до 48,50 грн (+0,20 грн), згідно з даними НБУ. Контракти на імпорт палива в Україну трейдери укладають в доларах, а акцизи при розмитненні сплачують в євро.

Бензин в гурті на минулому тижні також здешевшав. Станом на вечір 3 жовтня порівняно з 26 вересня середня гуртова ціна дизпального в Україні знизилась на 37 коп./л до 48,61 грн/л. Порівняно з 1 жовтня бензин А-95 в гурті в середньому здешевшав на 13 коп./л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах напередодні 2 жовтня порівняно з попередніми торгами знизились на 2,1-2,9%. В портах північно-західної Європи котирування знизились на $21/т, до $700-722/т, а в Середземномор’ї — на $15/т, до $674-685/т.

На АЗС ціни суттєво не змінились з червня. Станом на 3 жовтня порівняно з 26 вересня середня ціна бензину А-95 знизилась на 3 коп./л до 58,93 грн/л, а дизель в середньому також здешевшав на 3 коп./л до 55,87.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, на цьому тижні ціни на бензин та дизель на АЗС залишатимуться незмінними . Тоді як в гурті можливе зниження через зниження нафтових цін.

Бізнесмен зауважує, що зараз увага трейдерів прикута до нафтових котирувань. Якщо ціна марки Brent наблизиться до позначки $60/барель, ціни на АЗС можуть пропорційно знизитися, за кілька тижнів. Але якщо котирування залишаться в поточному коридорі $65-70/барель до кінця цього року не варто очікувати на зниження цін на стелах.

До чергового підвищення акцизу залишається менш як три місяці. Тож поки не зрозуміло, чи підуть мережі на зниження цін. Якщо ціни на нафту залишаться в поточному коридорі мережі захочуть втримати маржу, щоб з нового року уникнути підвищення цін на стелах Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Разом з цим він зауважує, що низький сезон споживання посилюватиме конкуренцію між мережами й ближче до кінця жовтня АЗС посилюватимуть маркетингову боротьбу та запроваджуватимуть акції зі щедрими знижками.

Газ дорожчає через ремонт на литовському терміналі та зростання котирувань в Середземномор'ї

За даними "Нафторинку" 3 жовтня порівняно з 1 жовтня середня гуртова ціна LPG на умовах доставки в Україні зросла на 1 276 грн/т до 54 931 грн/т. Низка великих імпортерів підвищила ціну в другій половині минулого тижня: "Полтава Газтрейд" підвищила прайс у середньому на 300-3 383 грн/т залежно від області по всій країні. Водночас у центральних регіонах LPG Progress підняла ціни на 400-600 грн/т, а "Укрспецтрансгаз" – на 100 грн/т на заході.

Ці зміни спричинили стрибок середньої вартості у більшості регіонів. Найбільше зростання цін зафіксовано у Сумській на 6,3% (57 433 грн/т), Запорізькій і Полтавській – на 6,2% (57 500 грн/т та 56 588 грн/т відповідно), Харківській на 6,1% (58 217 грн/т), а також Дніпропетровській – на 5,2% (56 675 грн/т) областях.

Середня гуртова ціна пропан-бутану на умовах самовивозу зросла на 489 грн/т, досягнувши 53 156 грн/т. Тут "Полтава Газтрейд" виставила на 250-3 050 грн/т більші ціни у низці регіонів, куди увійшли Центральні та Південні області.

Тим часом Алжирська компанія Sonatrach, яка є ключовим гравцем на ринку LPG в Середземномор'ї опублікувала ціни на жовтень: в порівнянні з вереснем ціна пропану зросла на $20/т до $470/т, а бутан здорожчав на $40/т до $465/т.

На АЗС ціна газу за минулий тиждень майже не змінилася. Станом на вечір п'ятниці 3 жовтня порівняно з 26 вересня середня ціна пропан-бутану знизилась на 5 коп./л до 34,2 коп./л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, на цьому тижні автогаз в гурті може здорожчати на 1000 грн/тонна. Це пов'язано з тим, що зросли котирування Sonatrach, а ORLEN в Литві, що є великим хабом для українських імпортерів досі перебуває на ремонті й майже не відвантажує пальне.

Альтернативних джерел дешевого газу немає: в Польщі ресурс дорогий, як і ресурс угорської компанії Mol Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Він зауважує, що на цьому тижні роздріб почне реагувати на попередні зміни на гуртовому ринку, тож середня ціна на LPG на АЗС за тиждень може зрости в межах 20-30 коп./л.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 32,49 БРСМ-Нафта 53,99 50,99 32,49

Дані: застосунки мереж АЗС.