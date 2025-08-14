АМКУ дал разрешение на UPG на аренду еще 46 автозаправочных станций, связанных с группой "Приват"

Антимонопольный комитет разрешил частному предприятию "Укрпаллетсистем" (сеть UPG) арендовать 46 автозаправочных станций сетей ANP и "Авиас", принадлежавших группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на решение АМКУ.

Речь идет о предоставлении разрешений на аренду единых имущественных комплексов, принадлежащих 11 юридическим лицам:

"Лидер Финанс" – 11 станций;

"Альбиленд" – 7 станций;

"Нефтепрайм" – 7 станций;

"Жасми-Трейд" – 4 станции;

"Ньюпорт Холдинг" – 4 станции;

"Имидж Эволюшн" – 3 станции;

"Корсо Таун" – 3 станции;

"Старт Бизнес-Плюс" – 2 станции;

"Энджел Кэпитал" – 2 станции;

"Вертикс-молл" – 2 станции;

"Перспектива О" – 1 станция.

В решении АМКУ отмечено, что все заправки передаются в аренду как единые имущественные комплексы, то есть со всем оборудованием и инфраструктурой.

Это не первый случай, когда UPG расширяет свою сеть за счет активов, ранее работавших под брендами группы "Приват". Так, 31 июля Антимонопольный комитет передал UPG в аренду 47 заправок, ранее входивших в неофициальную группу "Приват".

Потери "Привата" на топливном рынке

До начала полномасштабной войны группа "Приват" была крупнейшим игроком на украинском рынке горючего. В 2021 году, по оценке АМКУ, "Приват" контролировал 169 операторов АЗС (Авиас, Авиас+, ANP и другие), управлявших почти 25% заправок в Украине (всего 1625 АЗС). Все эти операторы торговали горючим производимым на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе, а координировал работу сетей АЗС центр в Днепре.

В ноябре 2022 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении и передаче компании под контроль министерства обороны.