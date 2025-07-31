АМКУ передал UPG в аренду еще около полусотни АЗС, связанных с группой "Приват"

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение сети автозаправочных станций UPG ("Укрпаллетсистем") на аренду более 40 АЗС, ранее входивших в неофициальную группу "Приват".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМКУ.

Речь идет о получении контроля за целостными имущественными комплексами путем аренды у разных юридических лиц.

В целом UPG получит в аренду 46 заправок, принадлежавших 10 компаниям. Распределение по количеству АЗС у каждой из них выглядит следующим образом:

ООО "Нефтепрайм" - 9 заправок;

ООО "Ньюпорт Холдинг" - 10 заправок;

ООО "Лайк Инвест" - 6 заправок;

ООО "Энджел Кэпитал" - 5 заправок;

ООО "Тарос Групп" - 5 заправок;

ООО "Корсо Таун" - 3 заправки;

ООО "Альбиленд" - 2 заправки;

ООО "Айлонг Эволюшн" - 2 заправки;

ООО "Сириус Голд" - 3 заправки;

ООО "Сорелла Оил" - 1 заправка.

По данным АМКУ, все заправки передаются в аренду как единые имущественные комплексы, то есть со всем оборудованием и инфраструктурой.

Это уже не первый случай, когда UPG расширяет свою сеть за счет активов, ранее работавших под брендами группы "Приват" (в частности, "Авиас", "Укрнафта" и т.д.).

Ранее UPG подала в Антимонопольный комитет запрос на аренду 200 АЗС, принадлежавших группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Как "Приват" потерял позиции на топливном рынке

В начале полномасштабной войны группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова была крупнейшим игроком на украинском рынке горючего. В 2021 году по оценке АМКУ "Приват" контролировал 169 операторов АЗС (Авиас, Авиас+, ANP и другие), управлявших почти 25% заправок в Украине (всего 1625 АЗС). Все эти операторы торговали горючим производимым на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе через систему безналичного расчета "Авиас" скретч-картами и топливными картами. А координировал работу сетей АЗС центр в Днепре.

Наибольшим ударом по "приватовцам" стала национализация компании "Укрнафты", которая является крупнейшим нефтедобывателем страны, а также владела более 500 АЗС и компании "Укртатнафта", контролирующей единственный в Украине крупный нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. В ноябре 2022 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении указанных компаний и передаче их под контроль министерства обороны.

По состоянию на июль 2025 года заправки "приватовцев" не работают.