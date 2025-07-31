АМКУ передав UPG в оренду ще майже пів сотні АЗС, повʼязаних з групою "Приват"

Антимонопольний комітет України надав дозвіл мережі автозаправних станцій UPG ("Укрпалетсистем") на оренду понад 40 АЗС, які раніше входили до неофіційної групи "Приват".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМКУ.

Йдеться про отримання контролю над цілісними майновими комплексами шляхом оренди у різних юридичних осіб.

Загалом UPG отримає в оренду 46 заправки, які належали 10 компаніям. Розподіл за кількістю АЗС у кожної з них виглядає так:

ТОВ "Нафтапрайм" — 9 заправок;

ТОВ "Ньюпорт Холдінг" — 10 заправок;

ТОВ "Лайк Інвест" — 6 заправок;

ТОВ "Енджел Кепітал" — 5 заправок;

ТОВ "Тарос Груп" — 5 заправок;

ТОВ "Корсо Таун" — 3 заправки;

ТОВ "Альбіленд" — 2 заправки;

ТОВ "Айлонг Еволюшн" — 2 заправки;

ТОВ "Сіріус Голд" — 3 заправки;

ТОВ "Сорелла Оіл" — 1 заправка.

За даними АМКУ, усі заправки передаються в оренду як єдині майнові комплекси, тобто з усім устаткуванням та інфраструктурою.

Це вже не перший випадок, коли UPG розширює свою мережу за рахунок активів, які раніше працювали під брендами групи "Приват" (зокрема, "Авіас", "Укрнафта" тощо).

Додамо, раніше UPG подала в Антимонопольний комітет запит на оренду 200 АЗС, що належали групі “Приват” Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Як "Приват" втратив позиції на паливному ринку

На початок повномасштабної війни група "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова була найбільшим гравцем на українському ринку пального. У 2021 році за оцінкою АМКУ "Приват" контролював 169 операторів АЗС(Авіас, Авіас+, ANP та інші), які керували майже 25% заправок в Україні(всього 1625 АЗС). Усі ці оператори торгували пальним виробленим на Кременчуцькому нафтопереробному заводі через систему безготівкового розрахунку “Авіас” скретч-картами та паливними картами. А координував роботу мереж АЗС центр в Дніпрі.

Найбільшим ударом по “приватівцям” стала націоналізація компанії “Укрнафти”, яка є найбільшим нафтовидобувником країни, а також володіла понад 500 АЗС та компанії “Укртатнафта”, котра контролює єдиний в Україні великий нафтопереробний завод в Кременчуці. У листопаді 2022 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про примусове відчудження зазначених компаній та передачі їх під контроль міністерства оборони.

Станом на липень 2025 заправки "приватівців" не працюють.