Новини
АМКУ дав дозвіл на UPG на оренду ще 46 автозаправних станцій, пов’язаних з групою "Приват"

Фото: facebook.com/AZK.UPG

Антимонопольний комітет дозволив приватному підприємству "Укрпалетсистем" (мережа UPG) орендувати 46 автозаправних станцій мереж ANP і "Авіас", що належали групі "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на рішення АМКУ.

Йдеться про надання дозволів на оренду єдиних майнових комплексів, що належать 11 юридичним особам:

  • "Лідер Фінанс" – 11 станцій; 
  • "Альбіленд" – 7 станцій; 
  • "Нафтапрайм" – 7 станцій; 
  • "Жасмі-Трейд" – 4 станції; 
  • "Ньюпорт Холдінг" – 4 станції; 
  • "Імідж Еволюшн" – 3 станції; 
  • "Корсо Таун" – 3 станції; 
  • "Старт Бізнес-Плюс" – 2 станції; 
  • "Енджел Кепітал" – 2 станції; 
  • "Вертікс-молл" – 2 станції; 
  • "Перспектива Про" – 1 станція.

У рішенні АМКУ зазначено, всі заправки передаються в оренду як єдині майнові комплекси, тобто з усім устаткуванням та інфраструктурою.

Це не перший випадок, коли UPG розширює свою мережу за рахунок активів, які раніше працювали під брендами групи "Приват". Так, 31 липня Антимонопольний комітет передав UPG в оренду 47 заправок, які раніше входили до неофіційної групи "Приват". 

Втрати "Привату" на паливному ринку

На початок повномасштабної війни група "Приват" була найбільшим гравцем на українському ринку пального. У 2021 році, за оцінкою АМКУ, "Приват" контролював 169 операторів АЗС (Авіас, Авіас+, ANP та інші), які керували майже 25% заправок в Україні (всього 1625 АЗС). Усі ці оператори торгували пальним виробленим на Кременчуцькому нафтопереробному заводі, а координував роботу мереж АЗС центр в Дніпрі.

Найбільшим ударом по "приватівцям" стала націоналізація "Укрнафти", яка є найбільшим нафтовидобувником країни.. У листопаді 2022 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про примусове відчудження та передачу компанії під контроль міністерства оборони. 

Автор:
Тетяна Ковальчук