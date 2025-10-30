UPG хочет арендовать еще 70 "приватовских" заправок – АМКУ рассмотрит заявки

Частное предприятие "Укрпаллетсистем" (сеть UPG) обратилось в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) за разрешением на аренду еще 70 автозаправочных станций. Эти станции ранее принадлежали группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадию Боголюбову и работали под брендами "Авиас"/ANP. Рассмотрение заявок запланировано на 30 октября.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на проект повестки заседания АМКУ.

Соответствующие заявления были поданы 15 августа 2025 года.

Речь идет об активах в виде 70 единых имущественных комплексов – автозаправочных станций, принадлежащих 17 компаниям (ООО):

"Айлонг Эволюшн";

"Альбиленд";

"Вертикс Молл";

"Энджел Кэпитал";

"Евротрейд Экспо";

"Жасми-Трейд";

"Имидж Эволюшн";

"Корсо Таун";

"Лидер Финанс";

"Нафтопрайм";

"Ньюпорт Холдинг";

"Перспектива Про";

"Скай Проект";

"Сорелла Оил";

"Старт Бизнес-Плюс";

"Тарос Групп";

"Текила Голд".

Как свидетельствуют данные YouControl, бенефициаром этих компаний является Юрий Киперман – отец Михаила Кипермана, управляющий сетью АЗС "Привата".

Это не первая попытка UPG расширить свою сеть за счет активов группы "Приват". В течение нескольких месяцев АМКУ последовательно предоставлял "Укрпаллетсистемам" разрешения на аренду крупных партий АЗС: 34 заправки (10 июля), 47 (31 июля), 46 (14 августа), 75 (4 сентября), 17 (25 сентября) и 60 (9 октября).

В сентябре UPG уже запустила в работу первые 34 арендованные заправки в киевском регионе, ранее работавшие как ANP и "Авиас". Тогда же в пресс-службе компании заявили, что благодаря расширению сеть дополнительно уплатит около 100 млн грн налогов до конца 2025 года.

До начала полномасштабной войны группа "Приват" оставалась крупнейшим игроком на топливном рынке, реализуя продукцию Кременчугского НПЗ через сеть под разными брендами, управляемую из Днепра. Наибольшим ударом для этого бизнеса стала национализация "Укрнафты" в ноябре 2022 года: акции компании были принудительно отчуждены и переданы под контроль Министерству обороны по решению правительства и Ставки верховного главнокомандующего.