Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

--0,07

EUR

48,87

--0,11

Наличный курс:

USD

42,13

42,05

EUR

49,25

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

UPG хочет арендовать еще 70 "приватовских" заправок – АМКУ рассмотрит заявки

Сеть UPG
Сеть UPG хочет дальше расширяться / UPG

Частное предприятие "Укрпаллетсистем" (сеть UPG) обратилось в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) за разрешением на аренду еще 70 автозаправочных станций. Эти станции ранее принадлежали группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадию Боголюбову и работали под брендами "Авиас"/ANP. Рассмотрение заявок запланировано на 30 октября.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на проект повестки заседания АМКУ.

Соответствующие заявления были поданы 15 августа 2025 года.

Речь идет об активах в виде 70 единых имущественных комплексов – автозаправочных станций, принадлежащих 17 компаниям (ООО):

  • "Айлонг Эволюшн";
  • "Альбиленд";
  • "Вертикс Молл";
  • "Энджел Кэпитал";
  • "Евротрейд Экспо";
  • "Жасми-Трейд";
  • "Имидж Эволюшн";
  • "Корсо Таун";
  • "Лидер Финанс";
  • "Нафтопрайм";
  • "Ньюпорт Холдинг";
  • "Перспектива Про";
  • "Скай Проект";
  • "Сорелла Оил";
  • "Старт Бизнес-Плюс";
  • "Тарос Групп";
  • "Текила Голд".

Как свидетельствуют данные YouControl, бенефициаром этих компаний является Юрий Киперман – отец Михаила Кипермана, управляющий сетью АЗС "Привата".

Это не первая попытка UPG расширить свою сеть за счет активов группы "Приват". В течение нескольких месяцев АМКУ последовательно предоставлял "Укрпаллетсистемам" разрешения на аренду крупных партий АЗС: 34 заправки (10 июля), 47 (31 июля), 46 (14 августа), 75 (4 сентября), 17 (25 сентября) и 60 (9 октября).

В сентябре UPG уже запустила в работу первые 34 арендованные заправки в киевском регионе, ранее работавшие как ANP и "Авиас". Тогда же в пресс-службе компании заявили, что благодаря расширению сеть дополнительно уплатит около 100 млн грн налогов до конца 2025 года.

До начала полномасштабной войны группа "Приват" оставалась крупнейшим игроком на топливном рынке, реализуя продукцию Кременчугского НПЗ через сеть под разными брендами, управляемую из Днепра. Наибольшим ударом для этого бизнеса стала национализация "Укрнафты" в ноябре 2022 года: акции компании были принудительно отчуждены и переданы под контроль Министерству обороны по решению правительства и Ставки верховного главнокомандующего.

Автор:
Наталия Гуленцова