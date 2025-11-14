Співвласникам мереж Varus і Eva дозволили купити "Вінницяпобутхім"

Антимонопольний комітет дозволив ТОВ "Афіна-Груп", яка належить співвласникам мереж Varus і Eva Руслану Шостаку і Валерію Кіптику набути контроль над ПрАТ "Вінницяпобутхім".

Як пише Delo.ua, про це йдеться у рішенні АМКУ від 13 листопада.

13 серпня відбувся онлайн-аукціон на платформі "Prozorro.Продажі" з продажу 100% державного пакета акцій ПрАТ "Вінницяпобутхім", одного з найбільших виробників мийних засобів в Україні.

Переможцем стало ТОВ "Афіна-Груп", яке запропонувало 608 млн грн, що було вдвічі більше від стартової ціни.

Про "Афіна-груп"

Afina Group (ТОВ "Афіна-груп") належить власникам мереж Eva та Varus Руслану Шостаку і Валерію Кіптику.

Основні сфери діяльності — дистрибуція FMCG (Fast Moving Consumer Goods), логістичні послуги повного циклу, створення власних брендів. Компанія обслуговує національні та локальні торговельні мережі завдяки власній розгалуженій мережі філій та розподільчих логістичних центрів. Територія покриття — вся Україна.

Що відомо про об'єкт

ПрАТ "Вінницяпобутхім" — одне з провідних виробників побутової хімії в Україні. Вінницький завод має 12 промислових ліній. Загальна потужність заводу дозволяє виробляти 6−7 тис. тонн пральних порошків на місяць.

Це підприємство раніше належало російському олігарху Володимиру Плесовських і його компанії "Невская косметика" з Санкт-Петербургу. АРМА отримало арештовані активи підприємства "Вінницяпобутхім" у вересні 2022 року.

У грудні того ж року за підсумками конкурсу з відбору управителя над арештованими активами "Вінницяпобутхіму" перемогло ТОВ "Крайтекс-Сервіс". У квітні 2023 року рішення про передачу "Вінницяпобутхіму" в управління "Крайтекс-Сервіс" було схвалене також Антимонопольним комітетом.

Тоді засіб для прання "Ушастий нянь", виробництвом якого було відоме підприємство, був "українізований" і став "Вухастиком".

"Вінницяпобутхім" виробляє дитячу косметику та побутову хімію під торговельними марками "Вухастик", Sarma, "Лотос-М", "Макс", Pride, Polar Shine.

У вересні 2024 року АРМА передало "Вінницяпобутхім" до Фонду державного майна України для подальшої реалізації на аукціоні. А той у лютому 2025 року розпочав підготовку заводу до приватизації.