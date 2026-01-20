В Україні відновили відкритий доступ до Єдиного державного реєстру: що змінилося після обмежень

Міністерство юстиції з 19 січня 2026 року відновило оприлюднення інформації з Єдиного державного реєстру (ЄДР) у формі відкритих даних.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Доступ до ЄДР відновлено

"Відповідне рішення ухвалене з урахуванням балансу між вимогами безпеки в умовах воєнного стану та необхідністю забезпечення прозорості, підзвітності держави й сталого економічного розвитку", - йдеться в повідомленні.

З початком повномасштабної війни доступ до даних ЄДР було обмежено з міркувань безпеки - задля захисту громадян, бізнесу та державних інтересів. Водночас відкриті дані залишаються наріжним каменем демократичного врядування й важливим інструментом відновлення країни. Сьогодні Міністерство юстиції відновлює доступ до ЄДР у форматі, що відповідає європейським стандартам прозорості, узгоджується з оновленими законодавчими вимогами та зважає на ризики воєнного часу.

Відкриття ЄДР у форматі відкритих даних створює низку важливих можливостей, зокрема:

Посилення антикорупційного контролю - журналісти, громадські організації та аналітики знову отримують ефективний інструмент для відстеження структури власності й кінцевих бенефіціарних власників компаній. Це має ключове значення для прозорої відбудови країни та запобігання фінансовим зловживанням.

Зростання інвестиційної привабливості - доступ до актуальних відкритих реєстрових даних слугує маркером стабільності та передбачуваності для міжнародних інвесторів навіть за умов воєнних і безпекових ризиків.

- доступ до актуальних відкритих реєстрових даних слугує маркером стабільності та передбачуваності для міжнародних інвесторів навіть за умов воєнних і безпекових ризиків. Стимулювання розвитку цифрових сервісів і GovTech - відкриті дані відкривають можливості для українських IT-компаній та аналітичних платформ створювати інструменти з перевірки контрагентів, управління ризиками та підтримки розвитку бізнесу.

Безпека як пріоритет: фільтрація даних

Міністерство юстиції обрало зважений і відповідальний підхід до відновлення доступу до інформації. З метою захисту підприємств оборонного сектору, виробників озброєння та стратегічно важливих об’єктів частина чутливих відомостей залишається закритою.

У відкритих публічних наборах даних не розкриватимуться:

контактна інформація;

точні дані про місцезнаходження;

відомості про види економічної діяльності (КВЕД).

Такий формат мінімізує ризики використання відкритих джерел на шкоду національній безпеці, водночас зберігаючи доступ до ключових відомостей про власників, статус і структуру суб’єктів господарювання.

Де й коли будуть доступні дані

Набори відкритих даних ЄДР уже оприлюднені на офіційних ресурсах Міністерства юстиції та ДП "НАІС". Паралельно триває їх поетапне розміщення на Єдиному державному порталі відкритих даних - data.gov.ua.

Інформація оновлюватиметься на регулярній основі - щотижня - та буде доступною для вільного завантаження.

Правова основа рішення

Відновлення публікації відомостей ЄДР здійснюється на чітко визначеній правовій основі, зокрема відповідно до:

наказу Міністерства юстиції України №3168/5 від 18 листопада 2025 року;

Закону України №4576-IX від 21 серпня 2025 року, який визначає особливості надання відомостей із публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану.

Доступ до даних відновлюється в межах переліку інформації, затвердженого наказом Мін’юсту від 28 березня 2016 року №897/5.

Технічне забезпечення процесу оприлюднення наборів відкритих даних здійснює державне підприємство "Національні інформаційні системи".

