Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,15

EUR

50,30

--0,13

Готівковий курс:

USD

43,53

43,40

EUR

50,75

50,55

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні відновили відкритий доступ до Єдиного державного реєстру: що змінилося після обмежень

жінка, документи
Відкриті дані ЄДР повертаються / Freepik

Міністерство юстиції  з 19 січня 2026 року відновило оприлюднення інформації з Єдиного державного реєстру (ЄДР) у формі відкритих даних. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Доступ до ЄДР відновлено

"Відповідне рішення ухвалене з урахуванням балансу між вимогами безпеки в умовах воєнного стану та необхідністю забезпечення прозорості, підзвітності держави й сталого економічного розвитку", - йдеться в повідомленні.

З початком повномасштабної війни доступ до даних ЄДР було обмежено з міркувань безпеки - задля захисту громадян, бізнесу та державних інтересів. Водночас відкриті дані залишаються наріжним каменем демократичного врядування й важливим інструментом відновлення країни. Сьогодні Міністерство юстиції відновлює доступ до ЄДР у форматі, що відповідає європейським стандартам прозорості, узгоджується з оновленими законодавчими вимогами та зважає на ризики воєнного часу.

Відкриття ЄДР у форматі відкритих даних створює низку важливих можливостей, зокрема:

  • Посилення антикорупційного контролю - журналісти, громадські організації та аналітики знову отримують ефективний інструмент для відстеження структури власності й кінцевих бенефіціарних власників компаній. Це має ключове значення для прозорої відбудови країни та запобігання фінансовим зловживанням.
  • Зростання інвестиційної привабливості - доступ до актуальних відкритих реєстрових даних слугує маркером стабільності та передбачуваності для міжнародних інвесторів навіть за умов воєнних і безпекових ризиків.
  • Стимулювання розвитку цифрових сервісів і GovTech - відкриті дані відкривають можливості для українських IT-компаній та аналітичних платформ створювати інструменти з перевірки контрагентів, управління ризиками та підтримки розвитку бізнесу.

Безпека як пріоритет: фільтрація даних

Міністерство юстиції обрало зважений і відповідальний підхід до відновлення доступу до інформації. З метою захисту підприємств оборонного сектору, виробників озброєння та стратегічно важливих об’єктів частина чутливих відомостей залишається закритою.

У відкритих публічних наборах даних не розкриватимуться:

  • контактна інформація;
  • точні дані про місцезнаходження;
  • відомості про види економічної діяльності (КВЕД).

Такий формат мінімізує ризики використання відкритих джерел на шкоду національній безпеці, водночас зберігаючи доступ до ключових відомостей про власників, статус і структуру суб’єктів господарювання.

Де й коли будуть доступні дані

Набори відкритих даних ЄДР уже оприлюднені на офіційних ресурсах Міністерства юстиції та ДП "НАІС". Паралельно триває їх поетапне розміщення на Єдиному державному порталі відкритих даних - data.gov.ua.

Інформація оновлюватиметься на регулярній основі - щотижня - та буде доступною для вільного завантаження.

Правова основа рішення

Відновлення публікації відомостей ЄДР здійснюється на чітко визначеній правовій основі, зокрема відповідно до:

  • наказу Міністерства юстиції України №3168/5 від 18 листопада 2025 року;
  • Закону України №4576-IX від 21 серпня 2025 року, який визначає особливості надання відомостей із публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану.

Доступ до даних відновлюється в межах переліку інформації, затвердженого наказом Мін’юсту від 28 березня 2016 року №897/5.

Технічне забезпечення процесу оприлюднення наборів відкритих даних здійснює державне підприємство "Національні інформаційні системи".

Раніше повідомллось, що у 2025 році юристи Мін’юсту захистили інтереси держави у 2 270 судових справах судових справ. Це допомогло зберегти бюджетні гроші та повернути країні важливі активи.

Автор:
Ольга Опенько