Уряд почне скасовувати мораторії на стягнення боргів і банкрутство держпідприємств

Кабінет міністрів схвалив дорожню карту поетапного перегляду та скасування мораторіїв, які обмежують примусове виконання судових рішень і процедури банкрутства щодо державних підприємств. Першими, орієнтовно до 2030 року, зміни мають охопити підприємства, які не мають стратегічного значення для економіки та безпеки держави.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства юстиції України.

Зараз понад 20 законів України передбачають 29 таких мораторіїв. Із них 18 обмежують примусове виконання рішень, ще 11 – застосування процедур банкрутства.

Частина обмежень діє десятиліттями. У Мін'юсті зазначають, що вони послаблюють платіжну дисципліну, ускладнюють захист прав кредиторів та негативно впливають на інвестиційну привабливість країни.

Водночас уряд не планує одночасно скасовувати всі мораторії. Для різних державних підприємств застосовуватимуть диференційований підхід залежно від їхнього фінансового стану, стратегічного значення та ролі у забезпеченні потреб держави.

Що передбачає дорожня карта

Перший етап, який орієнтовно триватиме до 2030 року, передбачає створення умов для перегляду та скасування мораторіїв щодо державних підприємств, які не мають стратегічного значення для економіки та безпеки.

Другий етап розпочнеться після завершення воєнного стану та стосуватиметься стратегічно важливих підприємств. Для захисту їхніх активів замість постійних мораторіїв планують запровадити спеціальні правові механізми. На цьому ж етапі мають підготувати законодавчі зміни для остаточного перегляду обмежень на примусове виконання рішень і банкрутство.

Третій етап триватиме три роки після завершення другого. Протягом цього періоду держава оцінюватиме, як працюють механізми примусового стягнення та банкрутства щодо підприємств державного сектору, після чого буде підготовлено підсумковий звіт.

Окремі правила діятимуть для підприємств оборонної галузі, активів на тимчасово окупованих територіях та компаній, зобов'язання яких пов'язані з Росією. Під час перегляду мораторіїв для них враховуватимуть безпекові ризики.

Нагадаємо, станом на початок 2026 року у процедурах банкрутства перебували 165 державних підприємств і компаній із державною часткою понад 50%. Із них 62% уже перебували на стадії ліквідації.