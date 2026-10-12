Кожна одинадцята компанія з нульовим доходом не звітує про виручку вже п’ять років

Понад 52 тисячі чинних компаній в Україні щонайменше два роки поспіль подавали фінансову звітність із нульовим або незазначеним доходом. Майже 4,6 тисячі бізнесів звітують так уже п’ять років. Найбільше таких компаній зареєстровано в Києві.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Opendatbote.

Нульовий дохід компаній

За даними Єдиного державного реєстру, 52 202 чинні компанії щонайменше два роки поспіль подавали річну фінансову звітність із нульовим доходом або не зазначали відповідного показника.

Найбільша група - підприємства, які звітують таким чином протягом двох років. Їх налічується 19 521, або 37,4% від загальної кількості. Ще 14 865 компаній (28,5%) мають чотири роки звітності без зазначеного доходу, а 13 235 (25,4%) — три роки. Водночас 4 581 підприємство, або 8,8%, подає нульову чи незаповнену звітність уже п’ять років поспіль.

Перевірити фінансові показники конкретної компанії можна за допомогою сервісу Опендатабот.

Київ лідирує за кількістю компаній без доходу

Майже 29% компаній, які роками звітують про нульовий або незазначений дохід, зареєстровані в столиці. Загалом у Києві таких підприємств 15 078.

На другому місці — Дніпропетровська область із 3 998 компаніями, або приблизно 8% від загальної кількості. Далі йдуть Харківська область, де зареєстровано 3 663 таких бізнеси (7%), та Одеська область із 3 471 компанією (7%).

Найбільше підприємств із нульовим або незазначеним доходом працюють у сфері оптової торгівлі. На цю категорію припадає 9 894 компанії — 19% від загальної кількості.

Другу позицію посідають операції з нерухомістю: 5 523 підприємства, або 10,6%. Ще 4 279 компаній (8,2%) займаються будівництвом будівель, а 3 426 (6,6%) — сільським господарством.

До інших поширених напрямів належать роздрібна торгівля - 2 204 компанії (4,2%), юридична та бухгалтерська діяльність - 1 282 (2,5%), наземний і трубопровідний транспорт - 1 264 (2,4%), торгівля автомобілями - 1 214 (2,3%) та спеціалізовані будівельні роботи - 1 187 (2,3%).

Ще 21 929 підприємств, або 42% вибірки, працюють в інших сферах.

Ще 7 673 компанії (15%) мають форму приватних підприємств, а 1 691 (3%) — фермерських господарств. Решта припадає на акціонерні товариства та інші організаційно-правові форми.

Чому компанії роками залишаються без доходу

Однією з причин тривалого існування компаній без задекларованих доходів може бути складність процедури ліквідації бізнесу. Для офіційного припинення діяльності необхідно виконати встановлені законом процедури та врегулювати зобов’язання перед кредиторами й державою. Це потребує часу та фінансових ресурсів, тому деякі власники можуть вирішувати залишити компанію зареєстрованою, навіть якщо вона фактично не працює.

Водночас нульовий дохід у фінансовій звітності не обов’язково свідчить про повне припинення діяльності. Частина підприємств могла тимчасово зупинити роботу через повномасштабну війну, втрату виробничих потужностей, працівників або ринків збуту.

На це звертає увагу керівник юридичного департаменту Опендатаботу Денис Попов.

До дослідження включили чинні комерційні компанії окремих організаційно-правових форм, які щонайменше два останні роки поспіль подавали річну фінансову звітність із нульовим або незазначеним доходом. Неприбуткові організації до вибірки не потрапили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що малий та середній бізнес заходить у зиму з обмеженим запасом міцності: майже три чверті компаній мають фінансові резерви менш ніж на три місяці.