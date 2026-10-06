Без замовлень і грошової подушки: у якому стані малий та середній бізнес заходить у зиму

Майже половина українського малого та середнього бізнесу (47%) працює нижче рівня минулого року, а клієнтські замовлення впали до мінус 46 відсоткових пунктів. Індекс активності бізнесу UBI залишається в зоні спаду й становить лише 35,3 бала зі 100 можливих.

Про це повідомляє Dilo, свідчать результати 26-ї хвилі дослідження стану та перспектив ММСП в Україні від Advanter Group та проєкту Дія.Бізнес.

Середньозважений результат роботи підприємств за 8 місяців 2026 року становить 89% від аналогічного періоду минулого року. Це найкращий показник у поточному році (у червні було 83,8%), проте таке відновлення зумовлене ефектом низької бази та поодинокими разовими контрактами, тоді як поточний попит залишається пригніченим. Зокрема, за останній місяць замовлення зменшилися у 57% бізнесів і зросли лише в 11%.

Найгірше почувається мікробізнес (індекс UBI 32,7 проти 45,8 у середнього бізнесу) та ФОПи (30,7 проти 38,2 у юридичних осіб). Виробничий сектор традиційно відстає від невиробничого — 33,8 бала проти 37,3 відповідно.

Запасу міцності підприємці практично не мають:

74% компаній володіють фінансовими резервами менш ніж на три місяці витрат;

32% мають подушку менш ніж на місяць або не мають її взагалі;

31% оцінюють свій фінансовий стан як критичний або нестабільний.

Водночас бізнес продовжує нарощувати автономність на тлі підготовки до зими. Без жодного альтернативного джерела живлення зараз працюють 13% підприємств порівняно з 23% у березні. До опалювального сезону 2026–2027 років повністю або переважно готові 34% компаній, а 21% розраховує лише на централізоване опалення.

Попри те, що чверть бізнесів (24%) за останні 12 місяців зазнала пошкоджень майна внаслідок бойових дій, воєнні ризики застрахували лише 0,9% респондентів. Головна причина — дорожнеча: ринок пропонує тарифи понад 6% від вартості майна на рік, тоді як половина підприємців готова платити не більше 1%, а 30% не страхувалися б за жодних умов. При цьому 80% постраждалих компаній навіть не подавали заявок на державну компенсацію.

Разом із воєнними та економічними ризиками відновився й адміністративний тиск. Про тиск з боку правоохоронних органів за останні два місяці заявили 20% бізнесів, а серед юридичних осіб цей показник сягає 28% (у червні про це повідомляли лише 10%). Найпоширенішою проблемою у відносинах із державою знову стало блокування податкових накладних (23%). Кількість компаній, які взагалі не зіштовхувалися з проблемами з боку влади, скоротилася удвічі — до 17% (у червні було 36%).

За підсумками кластерного аналізу Advanter Group розділила український ММСП на чотири профілі:

«у кризі» — 21%;

«тримаються без запасу» — 44%;

«зростають, але виснажені» — 19%;

«стійкі стратеги» — 16%.

Пояснюючи причини такої виснаженості бізнесу, голова Advanter Group Андрій Длігач зазначає, що за підсумками попередньої, 25-ї хвилі дослідження, підприємці опинилися в операційній пастці через стрімке стискання прибутковості та випереджальне зростання витрат.

У результаті 45,5% підприємств мають фінансову подушку безпеки менше ніж на пів року, і лише 14,3% компаній почуваються стабільно та володіють запасом міцності понад рік. Зростання витрат на комунальні послуги, логістику, сировину та оплату праці зафіксували 85% компаній, проте піднімати ціни більшість не ризикує через падіння купівельної спроможності.

До того ж завантаженість потужностей ММСП залишається системно низькою і становить у середньому лише 61,9%, а понад половина керівників скаржаться на гострий кадровий дефіцит, що робить традиційні моделі адаптації неефективними.