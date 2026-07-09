В Україні створили робочу групу для захисту інтересів ФОПів: що зміниться

Уряд утворив Міжвідомчу робочу групу, яка займатиметься операційним розв'язанням проблемних питань мікро-, малого бізнесу, а також самозайнятих громадян.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Чим займатиметься група

Головним завданням нового органу стане збір та аналіз конкретних пропозицій від підприємців, профільних бізнес-об'єднань, територіальних громад, незалежних експертів та представників органів влади для їх подальшої трансформації у нормативно-правові акти та урядові рішення.

У фокусі діяльності новоствореної робочої групи буде запуск і розвиток власної справи, механізми відновлення чи масштабування бізнесу в умовах сучасних викликів, а також усунення регуляторних бар'єрів.

Окрему увагу фахівці приділять спрощенню адміністративних та дозвільних процедур, покращенню доступу підприємців до державних програм фінансової підтримки та впровадженню нових зручних цифрових сервісів для бізнесу.

Хто увійде до складу групи

Очолить групу міністр економіки, довкілля та сільського господарства України.

Також до її складу увійдуть:

заступник міністра, голова Державної регуляторної служби,

представники Секретаріату Кабінету Міністрів та Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку,

народні депутати,

бізнес-омбудсмен,

представники місцевого самоврядування, бізнес-асоціацій, наукових установ та експертного середовища.

Нагадаємо, понад 141,4 тисячі нових ФОПів відкрились та 102,2 тисячі підприємців закрились в Україні з січня по червень 2026 року. Закриттів поменшало на 36% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найактивніше підприємництво зростало у сфері освіти, роздрібної торгівлі та поштових послуг.