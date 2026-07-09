В Украине создали рабочую группу для защиты интересов ФЛП: что изменится

Правительство создало Межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься операционным решением проблемных вопросов микро-, малого бизнеса, а также самозанятых граждан.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Чем будет заниматься группа

Главной задачей нового органа станет сбор и анализ конкретных предложений от предпринимателей, профильных бизнес-объединений, территориальных общин, независимых экспертов и представителей органов власти для дальнейшей трансформации в нормативно-правовые акты и правительственные решения.

В фокусе деятельности новой рабочей группы будет запуск и развитие собственного дела, механизмы возобновления или масштабирования бизнеса в условиях современных вызовов, а также устранение регуляторных барьеров.

Особое внимание специалисты уделят упрощению административных и разрешительных процедур, улучшению доступа предпринимателей к государственным программам финансовой поддержки и внедрению новых удобных цифровых сервисов для бизнеса.

Кто войдет в состав группы

Возглавит группу Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Также в ее состав войдут:

заместитель министра, председатель Государственной регуляторной службы,

представители Секретариата Кабинета Министров и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития,

народные депутаты,

бизнес-омбудсмен,

представители местного самоуправления, бизнес-ассоциаций, научных и экспертной среды.

Напомним, более 141,4 тысяч новых ФЛП открылись и 102,2 тысяч предпринимателей закрылись в Украине с января по июнь 2026 года. Закрытий уменьшилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее активное предпринимательство росло в сфере образования, розничной торговли и почтовых услуг.