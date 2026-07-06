146 тысяч ФЛП зарегистрированы на временно оккупированных территориях

По состоянию на июль 2026 года 146 479 активных ФЛП зарегистрировано на временно оккупированных территориях Почти половина из них зарегистрирована в Донецкой области. Самая высокая доля ФЛП с адресом на ВОТ — в Луганской области, где 96% всех активных предпринимателей области имеют регистрацию именно на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

45% всех ФЛП на оккупированных территориях зарегистрированы в Донецкой области

Отмечается, что почти половина предпринимателей с регистрацией на ВОТ — из Донецкой области: 66 116 ФЛП. В Луганской области зарегистрировано 49 517 таких дел, в Запорожской области — 18 041, а в Херсонской области — 12 805.

В процентном выражении лидирует Луганщина: 96% всех активных фопов области имеют регистрацию именно на временно оккупированной территории. В Донецкой области эта доля составляет 72% всех активных ФЛП области, в Херсонской области — 43%, а в Запорожской области — 28%. Следует отметить, что наибольшая часть таких предпринимателей наблюдается в областях, значительная часть которых находится под оккупацией.

Законодательные нюансы

Аналитики отмечают, что по закону предприниматели, имеющие налоговый адрес на ВОТ, не имеют права легально продолжать работать — все заключенные с ними сделки будут считаться ничтожными с точки зрения украинского законодательства. Чтобы продолжать деятельность, ФЛП должны перерегистрировать свой адрес на подконтрольной Украине территории и внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр.

Для того чтобы изменить место регистрации, необходимо сначала обновить адрес как человек: получить новую регистрацию места жительства или, если это ВПЛ, зафиксировать новый адрес в справке ВПЛ. После этого нужно изменить адрес уже в качестве фопа в ЕГР: онлайн на портале "Дія" или офлайн в ЦНАПе. Данные о новом налоговом адресе автоматически передаются в налоговый, однако если вы еще и изменяете систему налогообложения или КВЭД, то данные нужно обновить самостоятельно.

Напомним, более 141,4 тысяч новых ФЛП открылись и 102,2 тысяч предпринимателей закрылись в Украине с января по июнь 2026 года. Закрытий уменьшилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее активное предпринимательство росло в сфере образования, розничной торговли и почтовых услуг. А лидерами по приросту новых предпринимателей стали Киев, Днепропетровщина и Львовщина.