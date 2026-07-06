146 тисяч ФОПів зареєстровані на тимчасово окупованих територіях

Станом на липень 2026 року 146 479 активних ФОПів зареєстровані на тимчасово окупованих територіях Майже половина з них зареєстровані на Донеччині. Найвища частка ФОПів із адресою на ТОТ — на Луганщині, де 96% усіх активних підприємців області мають реєстрацію саме на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

45% усіх ФОПів на окупованих територіях зареєстровані на Донеччині

Зазначається, що майже половина підприємців з реєстрацією на ТОТ — з Донеччини: 66 116 ФОПів. На Луганщині зареєстровано 49 517 таких справ, у Запорізькій області — 18 041, а на Херсонщині — 12 805.

У відсотковому вираженні лідирує Луганщина: 96% усіх активних фопів області мають реєстрацію саме на тимчасово окупованій території. На Донеччині ця частка становить 72% усіх активних ФОПів області, на Херсонщині — 43%, а в Запорізькій області — 28%. Варто зазначити, що найбільша частка таких підприємців спостерігається в областях, значна частина яких перебуває під окупацією.

Законодавчі нюанси

Аналітики зауважують, що за законом підприємці, які мають податкову адресу на ТОТ, не мають права легально продовжувати працювати — усі укладені з ними правочини будуть вважатись нікчемними з точки зору українського законодавства. Аби продовжувати діяльність, ФОПи повинні перереєструвати свою адресу на підконтрольній Україні території та внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру.

Для того, аби змінити місце реєстрації, необхідно спочатку оновити адресу як людина: отримати нову реєстрацію місця проживання або, якщо це ВПО, зафіксувати нову адресу в довідці ВПО. Після цього потрібно змінити адресу вже як фоп у ЄДР: онлайн на порталі "Дія" чи офлайн у ЦНАПі. Дані про нову податкову адресу автоматично передаються до податкової, проте, якщо ви ще й змінюєте систему оподаткування чи КВЕД, то дані потрібно оновити самостійно.

Нагадаємо, понад 141,4 тисячі нових ФОПів відкрились та 102,2 тисячі підприємців закрились в Україні з січня по червень 2026 року. Закриттів поменшало на 36% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найактивніше підприємництво зростало у сфері освіти, роздрібної торгівлі та поштових послуг. А лідерами за приростом нових підприємців стали Київ, Дніпропетровщина та Львівщина.