Збивали ракетами: Румунія витратила близько €1,5 млн на знищення трьох російських дронів

Румунська армія витратила приблизно 1,5 млн євро за три дні для знищення трьох російських безпілотників, які зайшли в національний повітряний простір. Дрони були ліквідовані в повітах Бузеу та Тулча.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє румунське агентство Digi24.

Вартість перехоплення

Більша частина витрат припадає на ракети AIM-9X, запущені винищувачами F-16. Одна така ракета коштує близько $400 000. Для знищення трьох цілей випустили три ракети загальною вартістю $1,2 млн. Решта суми включає витрати на льотні години та технічне обслуговування літаків.

Статистика порушень кордону

З початку війни біля румунського кордону зафіксовано понад 100 атак. Російські літальні апарати 33 рази входили в повітряний простір країни, щоразу викликаючи підйом винищувачів. Приблизно у 50 випадках уламки безпілотників знаходили на території Румунії. Наразі сили ППО знищили три об'єкти: один у п'ятницю в повіті Бузеу, ще два — у суботу та неділю в повіті Тулча.

Альтернативи та нові системи

Як зазначає агентство, захист цивільних громадян залишається пріоритетом, однак румунська армія не може витримувати такі витрати в довгостроковій перспективі за регулярних порушень кордону.

За даними Digi24, Міністерство оборони Румунії шукає дешевші способи боротьби з російськими безпілотниками. Один із варіантів – залучення гелікоптерів із військовими, озброєними кулеметами, які могли б збивати дрони з повітря. Однай такий підхід румунська армія не застосовувала на практиці.

Для вирішення проблеми країна планує отримати дві системи боротьби з безпілотниками у 2027 році. Одну з них виробляє ізраїльська компанія, а іншу створять у співпраці між Румунією та Україною.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року у Румунії встановили систему боротьби з безпілотниками на кордоні з Україною.